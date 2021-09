Neuer Bojenmann in Hamburg : Ein freier Mann

Der Mann starrt ungerührt in die Ferne, als der Kran ihn langsam hochhebt. Schwarze Hose, weißes Hemd, markante Züge. Der Körper aus Aluminium und die Füße auf einer Boje, wird er langsam aus einer Schute in der Alster in eine andere mit einem Kran gehoben. Stefan Brauns schaut sich das ruhig an, springt mal vom kleinen Schlepper „Galant“ auf die Schute. Als der Mann in der Luft baumelt und der Kranfahrer etwas von Überlast ruft, meint Brauns nur: „Alles wird gut.“

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Brauns ist Schiffführer bei einer Hamburger Wasserbaufirma, und an diesem Dienstag wird er mit seinen Leuten den Mann auf der Boje auf der Außenalster aussetzen. Es ist der vierte und letzte der Bojenmänner, der zurückkehrt an seinen Platz auf dem Wasser. Die anderen drei stehen schon, ebenso ungerührt in die Ferne blickend und jeder für sich, in der Elbe, der Süderelbe und in der Serrahn in Bergedorf. Das verbinde man schon mit der Kindheit, sagt der 27 Jahre alte Brauns. „Da ist man so aufgewachsen, dass die schon immer da waren.“