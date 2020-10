Neue Staffel „The Crown“ : Erster Blick auf Lady Dianas Kleid

Aktualisiert am

Die vor allem in Großbritannien beliebte Netflix-Serie „The Crown“ beleuchtet in der kommenden Staffel vor allem die Verlobung und ersten Ehejahre der Lady Diana. Nun können Fans sehen, wie realitätsgetreu die Hochzeit werden könnte.

Emma Corrin spielt in „The Crown“ die verstorbene Lady Diana in jungen Jahren. Bild: dpa

Etwa einen Monat, nachdem Netflix einen Mini-Trailer zur neuen Staffel „The Crown“ veröffentlicht, stimmt die Streaming-Plattform die Fans der Erfolgsserie mit einer weiteren Vorschau auf den baldigen Start ein: Auf Twitter zeigt der Account von „The Crown“ Schauspielerin Emma Corrin, die in der Serie die junge Lady Diana spielt.

Das Foto zeigt nicht irgendeine Szene, sondern Corrin als royale Braut. „Einfach wunderschön“ und „Es raubt mir den Atem“ kommentierten Fans unter dem Post.

Und tatsächlich sieht die 24 Jahre alte Schauspielerin der originalen Lady Diana verblüffend ähnlich. Bis auf wenige Details – wie etwa der Schleier und die Tiara, wie einige aufmerksame Fans bemerken – ähnelt Emma Corrin dem Vorbild stark.

Es ist das erste Mal, dass Streaminganbieter und Produzent Netflix die mit Spannung erwartete Figur der Lady Diana in „The Crown“ präsentiert. In dem kurzen Trailer war Corrin in dem Kleid bisher nur wenige Sekunden von hinten zu sehen – der Beleg für viele Fans, dass die Hochzeit von Prinz Charles und Lady Diana auf jeden Fall Teil der Episoden werden würde.

Das von David und Elizabeth Emanuel entworfene Original, das Lady Diana bei der Hochzeit mit Prinz Charles 1981 trug, beeindruckte damals wegen seines Pomps die Zuschauer. Auf Twitter schreibt der Streaminganbieter, dass Kostümbildnerin Amy Roberts den gleichen „Spirit“ wie das Original einfangen wollte, ohne eine simple Kopie anzufertigen. Roberts hat bereits einen Emmy Award für ihre Arbeit erhalten.

Laut der Nachrichtenseite „The Sun“ sprach die Kostümbildnerin sogar mit dem Designer und sah sich die Originalzeichnungen an, um sich mit dem berühmten Kleid vertraut zu machen.

In der neuen Staffel der Serie soll es vor allem um die Verlobung und die ersten Ehejahre der verstorbenen Lady Diana und Prinz Charles gehen. Start ist der 15. November 2020.