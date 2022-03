D ieses Haus heißt jeden willkommen: den Passanten, der durch die bodentiefen Fenster der Atelierwohnung im Hochparterre tief ins Innere blickt. Die Wartende, die sich auf der Bank der Bushaltestelle vor dem Haus niederlässt. Den Besucher, der das Gebäude durch eine zweigeschossige Glastür betritt und in einem Treppenhaus landet, das zum Verweilen einlädt, nicht zum Durchhetzen.

Wer hier wohnt, will nicht nur hübsch im Leipziger Westen am Wasser leben, sondern mit seiner Umgebung in Kontakt kommen. Diese Offenheit fällt umso mehr auf, da die Nachbarhäuser dem Besucher äußerst reserviert gegenübertreten. Anstatt Ein- und Durchblicke zu gewähren, zeigen die Nachbarn zur Straße hin nur die kalte Klinkerfassade.

Dass dieses Mehrfamilienhaus aus der Reihe tanzt, hat aber noch viel mehr mit seinem Inneren als mit seinem Äußeren zu tun. Inmitten von Investoren-Kuben ist auf dem Grundstück im Neubaugebiet am Lindenauer Hafen der erste Bau einer neu gegründeten Genossenschaft in Sachsen entstanden. Bezahlbaren Wohnraum für Generationen zu schaffen und selbst organisiert und gemeinschaftlich zusammenzuleben, das hat sich die Baugemeinschaft „OurHaus eG“ auf die Fahnen geschrieben.