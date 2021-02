Das Kapital, mit dem die Clans in großem Stil in den internationalen Rauschgifthandel eingestiegen sind, stammte zu großen Teilen aus Entführungen. Vor allem in den siebziger Jahren verschleppten kalabrische Kriminelle in ganz Italien reiche Unternehmer, oft auch deren Kinder, und hielten sie in Verschlägen im Aspromonte gefangen. Mit den Lösegeldern verdienten sie Millionen.

Zigaretten- und Waffenschmuggel, illegales Glücksspiel und illegale Giftmüllentsorgung gehören ebenfalls zu den Betätigungsfeldern. In Kalabrien erpressen die Clans Schutzgeld von Ladeninhabern, Gastwirten und Unternehmern. Sie verleihen Geld zu Wucherzinsen, und drehen den Betrieben dann langsam den Geldhahn zu. In manchen Gegenden sind ganze Wirtschaftszweige im Würgegriff der Mafia. Rund um Cirò im Osten Kalabriens etwa hatte der Farao-Marincola-Clan ein Weingut, Lebensmittelbetriebe, Wäschereien, den Fischfang und den Hafenbetrieb, die Müllentsorgung und ein Beerdigungsunternehmen unter seine Kontrolle gebracht. Die Waren wurden auch nach Deutschland verkauft. An Gastwirte, die selbst aus der Gegend von Cirò stammten, und genau wussten, dass sie die Angebote besser nicht ablehnen sollten.

Auch an staatlichen Investitionsprojekten verdient die ’ndrangheta. Zum Bau der Autobahn A2 schlossen sich Clans zu einem Konsortium zusammen, erpressten und bedrohten Wettbewerber, verlangten Schutzgelder. Sie trieben die Kosten in die Höhe – und kassierten so im Lauf der Jahrzehnte gigantische Summen. Durch ihren Einfluss auf die Politik, insbesondere in Kalabrien, aber auch in einigen Regionen Norditaliens, kommen die Clans an immer neue, lukrative Aufträge. Und auch an Subventionen der Europäischen Union, etwa beim Bau von Windparkanlagen.