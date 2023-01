Lisa Marie Presley : Die Königstochter ist tot

Wenn man sich’s aussuchen könnte, würde man wohl lieber ein über- als ein unterprivilegiertes Elternhaus nehmen; zur Belastung kann beides werden. Außer an Königskindern lässt sich an niemandem so eindringlich studieren, was es heißt, mit einem silbernen Löffel zur Welt zu kommen („born with a silver spoon“), wie an Lisa Marie Presley, der einzigen Tochter des King of Rock’n’Roll.

Die Fotos, die gleich nach ihrer Geburt am 1. Februar 1968 in Memphis, Tennessee, um die Welt gingen, zeigten, mit Vater Elvis im dunkelblauem Jackett und hellblauem Rollkragenpulli sowie Mutter Priscilla im geschlossenen pinkfarbenen Kleid, ein so sorgfältig arrangiertes wie wohl damals schon künstlich-trügerisches, auf jeden Fall aber rührendes Kleinfamilienidyll, den vermeintlichen Ausweis einer Normalität, die es aber bei den Presleys so wenig gab wie bei den Kennedys oder den Windsors. Die Hörerschaft, die von Elvis’ Memphis-Comeback Monate später noch nichts wusste, konnte sich immerhin sagen, was nach dem Tod des Königs im August 1977 zur verschwörungstheoretischen Parole wurde: Elvis lebt!

Die weiteren Bilder zeigten dann ein Kind, dem die Verwöhntheit ins Gesicht geschrieben war; kein Wunder, es war ja auch der Augapfel eines so maß- wie haltlosen Massenidols. Nach der Scheidung 1973 musste es das geradezu ergreifend kleinbürgerlich geratene Nest namens Graceland verlassen und fortan zwischen Los Angeles und Memphis hin- und herreisen. Standes- und fast schon erwartungsgemäß hörte Lisa Marie Presley alsbald die Sex Pistols, das damals stärkste Gegengift zur väterlichen Musik, und hantierte auch mit anderen Drogen.

Von dort war es gar kein so weiter Weg mehr bis zur so sensationellen wie folgerichtigen Kurz-Ehe mit dem King of Pop 1994/95. An der Seite des damals schon gefährlich abdriftenden Michael Jackson holte sie im Zeitraffer nach, was ihr an Scherereien einer Superpromi-Existenz noch nicht widerfahren war. Davor war sie, in der Ehe mit dem Scientologen und Musiker Danny Keough, selbst Mutter zweier Kinder geworden, von denen eines im Alter von 27 Jahren Suizid beging, und ehelichte später, für drei Monate, den oscargekrönten Schauspieler Nicholas Cage.

Es liegt in der Natur der Sache und hat doch etwas Tragisches, dass Lisa Marie Presley, die nun vierundfünfzigjährig in ihrem Haus im kalifornischen San Fernando Valley, ähnlich wie einst ihr Vater, einsam und verlassen tot aufgefunden wurde, vor allem wegen der gewaltigen Celebrity-Dimensionen ihres kurzen, aber, man glaubt es kaum, die väterlichen 42 Jahre doch übertreffenden Lebens vor allem in die Klatschgeschichte eingehen wird. In der Zeit, die ihr beschieden war, hat sie sich, mit Energie, Zähigkeit und Kampfgeist, against many odds als wahrhaft eigenständige, gleichwohl hochgradig gefährdete Person behauptet.

Dass sie obendrein eine respektable Musikerin und forsche Songschreiberin war, die von 2003 bis 2012 drei Mainstream-Alben an der Schnittstelle von Pop, Rock, Power-Pop und Country-Rock herausgebracht hat, das letzte unter der Aufsicht des Roots-Music-Meisters T-Bone Burnett, sollte an diesem nicht nur für die kleine Presley-Dynastie traurigen Tag nicht vergessen werden.