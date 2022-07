Baden-Württemberg : Nach Tod einer 14-Jährigen laufen die Ermittlungen

Snackautomat am Bahnhof : Oh Schreck, die Snacks sind weg

Vier Unbekannte rütteln am Bahnhof so lange an einem Snackautomaten, bis mehrere Gegenstände entwendet werden können. Die Polizei spricht von „einem besonders schweren Fall des Diebstahls“. Fragen und Antworten zu einem alltäglichen Verbrechen.