Nach Havarie : Mysteriöses Delfinsterben und Proteste in Mauritius

Nach der Havarie vor Mauritius protestieren Zehntausende gegen die eigene Regierung. In den Tagen zuvor waren mehr als 40 tote Delfine an Land gespült worden. Die Tiere werden obduziert.

Durch die Straßen der Hauptstadt Port Louis hallte die Nationalhymne „Motherland“. Die Parole „Bürger, wacht auf“ war auf Schildern zu lesen, Fahnen in den rot-blau-gelb-grünen Farben von Mauritius wurden geschwenkt, Bilder von Delfinen in die Höhe gereckt. Viele derjenigen, die sich am Samstag gegen 13 Uhr vor der Kathedrale St. Louis versammelten und von dort durch die Innenstadt zogen, trugen Schwarz. So eine große Demonstration habe es in der Geschichte von Mauritius noch nie gegeben, meldete der Journalist Khalil Cassimally am Samstag, es könnten bis zu 100.000 Menschen zusammengekommen sein. Viele forderten in Sprechchören den Rücktritt der Regierung.

Thilo Thielke Freier Berichterstatter für Afrika mit Sitz in Kapstadt. F.A.Z.



In den Tagen zuvor waren mehr als 40 tote Delfine an die Küsten des Inselstaats im Indischen Ozean gespült worden. Die Todesursache ist unbekannt. Die Demonstranten bringen den mysteriösen Tod der Meeressäuger in Zusammenhang mit der Havarie des Frachtschiffs MV Wakashio, das vor mehr als einem Monat auf ein Korallenriff vor der Küste lief und dabei aus einem seiner Tanks größere Mengen Öl verlor. Sie werfen Ministerpräsident Pravind Jugnauth Tatenlosigkeit und eine Mitverantwortung vor. Die Regierung hingegen sieht keinen Zusammenhang und spricht von einem „traurigen Zufall“. Bei der Untersuchung zweier männlicher Tiere habe man keine Ölrückstände, wohl aber Zeichen von Verletzungen entdecken können. Die Analyse war vom regierungseigenen Albion Fisheries Research Centre vorgenommen worden. In den nächsten Tagen werde mit 25 weiteren Obduktionsergebnissen gerechnet, teilte das Fischerei-Ministerium mit. Dabei handele es sich um Delfine, deren Kadaver am Mittwoch und Donnerstag gefunden worden waren.

Am 25. Juli war der rund 300 Meter lange Frachter der japanischen Reederei Nagashiki Shipping Company rund 40 Kilometer südöstlich von Port Louis auf Grund gelaufen. Er war ohne Fracht auf dem Weg von Asien nach Brasilien gewesen und aus noch ungeklärter Ursache vom Kurs abgekommen. Laut einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo war das Schiff möglicherweise zu nah an die Küste gefahren, um das Mobilfunksignal aufzufangen, da Crewmitglieder telefonieren wollten. Zudem habe an Bord eine Geburtstagsparty stattgefunden, auf der Alkohol floss.

Zwölf Tage lang wurde vergeblich versucht, das Schiff wieder flottzubekommen und die Tanks, in denen sich mehr als 4000 Tonnen Schweröl befanden, abzupumpen. Wegen schlechten Wetters scheiterten alle Versuche. Dann barst auf der Steuerbordseite des unter panamaischer Flagge fahrenden Schiffs ein Treibstofftank. Rund tausend Tonnen Öl liefen aus, bevor mit Hilfe von Hubschraubern die anderen Tanks des Schiffs geleert werden konnten. Sowohl Frankreich, das in der Nähe einen Marinestützpunkt unterhält, als auch Japan hatten Hilfstruppen entsandt. Schließlich zerbrach die 2007 gebaute MV Wakashio in zwei Teile. Das längere Vorderteil wurde auf hohe See geschleppt und in mehr als 3000 Meter Tiefe auf dem Meeresgrund versenkt, während das Schiffsheck mitsamt der Brücke noch in den Korallen verkeilt ist. Kapitän und Nautischer Offizier des Havaristen befinden sich in Haft. Die Regierung hat Schadenersatzansprüche angekündigt.

Mehr zum Thema 1/

In unmittelbarer Nähe der Havarie befinden sich Naturschutzgebiete mit einer einzigartigen Korallen- und Mangrovenlandschaft. Als bekannt wurde, dass aus dem Havaristen Öl auslief und eine Umweltkatastrophe zu befürchten sei, versammelten sich Tausende von Insulanern. Sie bauten schwimmende Barrieren und säuberten Strände. Experten gehen zwar davon aus, dass das Öl in unmittelbarer Nähe des Riffs wegen der starken Brandung und des hohen Sauerstoffgehalts im Wasser relativ schnell von Bakterien abgebaut werden kann, dass die Lagunen und Mangroven, in die Öl geschwappt ist, aber noch lange Zeit unter dem Unfall leiden werden.

Nach Corona droht Mauritius eine zweite Katastrophe. Der Inselstaat ist stark vom Tourismus abhängig. 2019 besuchten rund 1,4 Millionen Menschen die Inseln; der Fremdenverkehr trägt rund ein Viertel zum Bruttoinlandsprodukt bei. Durch die Einschränkung des Reiseverkehrs droht ein Einbruch der Wirtschaftsleistung um mindestens 13 Prozent, obwohl es seit mehr als drei Monaten keine lokale Sars-CoV2-Übertragung mehr gegeben hat.