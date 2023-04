München : Stinkfrucht in Asiamarkt führt fast zu Räumung von Einkaufszentrum

Ein Passant hat in München die Feuerwehr alarmiert, weil es in dem Einkaufszentrum nach Gas rieche. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte die tatsächliche Ursache für den Geruch – in einem Asiamarkt.

Eine in einem Asiamarkt angebotene Durian-Frucht, auch bekannt unter dem Namen Stinkfrucht, hätte in München beinahe zur Räumung eines großen Einkaufszentrums im Bereich des Hauptbahnhofs geführt.

Wie die Münchner Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, wählte am Dienstag ein Passant wegen eines angeblichen Gasgeruchs in einem in dem Einkaufszentrum gelegenen Supermarkt die Notrufnummer 112.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und auch Kräfte der Polizei rückten deshalb an, die Polizisten hielten sich bereit, um eine Räumung des Supermarkts zu unterstützen.

In vielen Hotels in Thailand verboten

Während Feuerwehrleute die Gaskonzentration in der Luft mit Messgeräten bestimmten, fiel den Einsatzkräften der neben dem Supermarkt gelegene Asiamarkt auf, wo die Stinkfrucht angeboten und als möglicher Urheber des Alarms identifiziert wurde. Nachdem die Messgeräte keine erhöhte Gaskonzentration zeigten, beendete die Feuerwehr den Einsatz wieder.

An vielen Orten hat die Frucht Hausverbot. So sind an Hotels, Flughäfen und öffentlichen Verkehrsmitteln in Thailand und anderen südostasiatischen Ländern Schilder und Aufkleber angebracht, die auf das Verbot der Frucht hinweisen.

Das Fruchtfleisch ist süß: Einheimische nennen die Durian auch „Königin der Tropenfrüchte“. Der Geruch grenzt für viele jedoch an Ekel, vor allem reife Früchte stinken besonders.