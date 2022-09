Deutschland und die Monarchie : Könnte der Kaiser zurückkehren?

„Kommt die Monarchie zurück?“ So fragte die Frankfurter Allgemeine Zeitung 1953 auf ihrer ersten Seite mit Blick auf die „menschliche Erschütterung“ Millionen Deutscher beim Anblick des „sakralen Weiheaktes“ der Krönung von Elisabeth II. 35 Jahre nach dem Ende der Herrschaft der Hohenzollern sprach sich demnach in Umfragen in „Teilgebieten Deutschlands“ immerhin ein Drittel für die Wiederkehr der Monarchie aus. Schließlich habe kein Geringerer als Winston Churchill festgestellt, dass der Nationalsozialismus in Deutschland kaum an die Macht gekommen wäre, „wenn er den Kampf auch gegen überlieferte Anhänglichkeit an die angestammten Fürstenhäuser hätte aufnehmen sollen“.

Das damals schon geltende Grund­gesetz freilich setzt einer solchen, nicht nur in Boulevardmedien verbreiteten Anhänglichkeit Grenzen. Deutschland ist eine „Bundesrepublik“ – und das republikanische Prinzip fällt unter die sogenannte Ewigkeitsgarantie. Unter dieser Verfassung darf also eine Monarchie nicht eingeführt werden. In keiner Form. Untersagt ist ein kraft Erbfolge amtierendes Staatsoberhaupt auf Lebenszeit.