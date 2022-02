Einigung mit Giuffre : Kann Prinz Andrew die vereinbarte Summe überhaupt aufbringen?

Viel später hätte Prinz Andrew die Reißleine nicht ziehen können. Nach der Klage der Amerikanerin Virginia Roberts Giuffre wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung im August hatte das Bundesgericht in New York vor einigen Wochen nicht nur den Antrag des Royals auf Abweisung abgelehnt. Anfang Februar hatte das Gericht auch eine Anhörung des 61 Jahre alten Prinzen in London angesetzt: für den 10. März, unter Eid und durch Giuffres Anwälte. Anschließend, bis Mitte Mai, sollten beide Parteien ihre Zeugen für den Prozess benennen.

Die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum seiner Mutter, Königin Elisabeth II., die durch die Vorwürfe überschattet zu werden drohten, sollen die Einigung zwischen dem Herzog von York und seinem mutmaßlichen Opfer jetzt abermals beschleunigt haben. Am Dienstag ließen Klägerin und Beklagter das Gericht in Manhattan wissen, sich auf Schadenersatz in ungenannter Höhe geeinigt zu haben. Prinz Andrew erklärte sich auch bereit, an eine Hilfsorganisation für Opfer sexueller Gewalt zu spenden, die die Achtunddreißigjährige vor einigen Jahren gegründet hatte.

Was sich im Jahr 2001 zwischen Prinz Andrew und der damals minderjährigen Giuffre abspielte, bleibt vorerst bruchstückhaft. Beide Parteien vereinbarten am Dienstag „eine Phase der Ruhe“. Die Vorwürfe gegen den Adeligen hatte Giuffre, ein mutmaßliches Opfer des New Yorker Sexualstraftäters Jeffrey Epstein und seiner Vertrauten Ghislaine Maxwell, in den vergangenen Jahren wiederholt umrissen. Prinz Andrew soll die damals 17 Jahre alte Amerikanerin nach Vermittlung durch Epstein und Maxwell, eine Studienfreundin des Royals, drei Mal zu Sex gezwungen haben – in Maxwells Haus in London, Epsteins Townhouse in Manhattan und auf der Karibikinsel Little Saint James.

In einem Interview mit dem Sender BBC wies der Sohn der Königin die Anschuldigungen im Herbst 2019 zurück. Anhörungen durch die Staatsanwaltschaft in New York und die amerikanische Bundespolizei lehnt der Herzog von York weiterhin ab. Dass sich die amerikanischen Justizbehörden jetzt mit der zivilrechtlichen Einigung zufriedengeben, wird von vielen Prozessbeobachtern bezweifelt.

Ein Chalet in der Schweiz zum Verkauf?

Auch die gemeinsame Erklärung des Prinzen und seines mutmaßlichen Opfers, die die Höhe des Schadenersatzes ausklammerte, bot Anlass für Spekulationen. Die „New York Post“ berichtete von mindestens zwölf Millionen Dollar, die in den kommenden 30 Tagen bei Giuffre und ihrer Hilfsorganisation eingehen sollen. Schätzungen britischer Medien reichen von knapp acht bis hin zu 15 Millionen Euro. Ungeklärt ist auch, wie er diese Summe aufbringt. Allerdings hat er gerade erst im Januar ein Schweizer Anwesen, das Chalet Helora, das er 2014 für sich und seine geschiedene Frau Sarah Ferguson von einer damaligen Freundin für etwa 22 Millionen Euro gekauft hatte, endgültig abbezahlt. Bis zum Januar diesen Jahres blieb der zweitälteste Sohn der britischen Königin der damaligen Besitzerin, Isabelle de Rouvre, noch etwa 7,6 Millionen Euro Streitwert schuldig. Nun soll dieses Chalet zum Verkauf stehen, wohl auch, um mögliche Schulden des Prinzen zu tilgen.

Fraglich ist aber, ob Prinz Andrew daraus den Betrag, den er an die Klägerin wohl überweisen muss, bezahlen wird. Und ob er dies auch kann, da Andrew weitere offene Rechnungen haben soll. Es könnte durchaus sein, dass ihn seine Mutter zusätzlich unterstützen wird. Allerdings täuscht der Eindruck, Elisabeth II. sei angesichts ihrer Paläste, Juwelen und Kunstsammlungen unermesslich reich. All das zusammengenommen dürfte laut Forbes zwar einen Wert von geschätzten 90 Milliarden Euro haben. Aber die Monarchin hat auf das meiste nur Zugriff, sie kann aber kaum etwas davon zu Geld machen, da es unveräußerlich ist. 2020 lag die Königin mit einem geschätzten Privatvermögen von etwa 430 Millionen Euro ziemlich weit abgeschlagen auf Platz 372 der reichsten Briten.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 3 Monate für 1 €/Woche und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Das meiste Geld, das die Königin bekommt, stammt aus dem „Sovereign Grant“, der festlegt, dass der Monarchin 15 Prozent aus den Einnahmen des Kronguts („Crown Estate“) zustehen, also all dessen, was der Monarchin als Staatsoberhaupt des Königreichs zusteht, sie aber nicht veräußern kann. Zum Krongut gehören mehr als 250.000 Hektar Land, neben Feldern und Wäldern rund um Schloss Windsor gehören unter anderem auch Offshore-Windparks und die Regent Street in London dazu. 2020 standen der Königin etwa 105 Millionen Euro zu, knapp zwei Drittel davon benötigte sie für offizielle Repräsentationspflichten und den königlichen Haushalt, fast ein Drittel verschlangen die andauernden Renovierungsarbeiten des Buckingham-Palasts, die in zehn Jahren schon 450 Millionen Euro und damit wesentlich mehr als erwartet gekostet haben.

Mehr zum Thema 1/

Die Königin hat allerdings auch privaten Besitz, unter anderem das schottische Schloss Balmoral Castle mit 50.000 Hektar Land und Sandringham House in Norfolk mit 20.000 Hektar. Und es gibt noch das Herzogtum Lancaster mit Besitz in unter anderem Lancashire, Yorkshire, Staffordshire und Lincolnshire sowie mehrere Unternehmen vor allem an der Straße Strand mitten in London. Die „Duchy of Lancaster“ war 2020/21 mit 26 Millionen Euro (etwa 4,3 Millionen weniger als in den zwölf Monaten zuvor) eine der Haupteinnahmequellen der Königin. Daraus soll sie zuletzt auch ihren Sohn, Prinz Andrew, unterstützt haben, da er als in Ungnade gefallenes Mitglied der Königsfamilie ansonsten keinerlei Gelder mehr aus den offiziellen Quellen bekommen konnte.

Alles in allem ist das Vermögen von Elisabeth II. also eher überschaubar, vor allem wenn man die Fixkosten den Einnahmen gegenüberstellt, die massiv während Corona eingebrochen sind, auch weil zum Beispiel die Touristen für die Königlichen Paläste und Sammlungen ausblieben.