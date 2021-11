Sexueller Missbrauch : Die Opfer der Mode

Lange sah man nur den schönen Schein. Jetzt wird langsam offenbar, dass auch in der Modeszene oftmals Missbrauch herrschte. All das kommt hoch, weil Wolfgang Joop sich verplappert hat.

Modedesigner Wolfgang Joop zu Gast bei ,,Germany’s Next Topmodel“ von Heidi Klum in Staffel 16 Bild: dpa

Wenn ein Werkzeugmechaniker zur Prüfung antritt, dann muss er wissen, ob Fräsdorne zum Spannen genormt sind. Und wer einen Bachelor in Biologie erwerben will, der sollte die Funktion von Lipiden kennen. Die Antworten sind meist recht eindeutig, Interpretationsspielräume gering, die Laune des Prüfers spielt keine große Rolle, und die Noten sind so leicht zu berechnen wie das Gewicht eines Vierkantrohrs aus Aluminium.

Wenn ein Model zum Casting geht, passiert das Gegenteil. Sie ist in einer fremden Stadt im Ausland, muss bei ihrer Agentur die Vorschüsse für Reisen und Wohnen abtragen, hat nichts gegessen, damit sich ihr Bauch nicht wölbt, wartet seit einer Stunde und steht nun vor fremden Leuten, oft Männern, die über ihre Zukunft bestimmen. Passt sie? Passt sie nicht? Sah sie auf den Bildern nicht schlanker aus? Ist sie vielleicht schon zu alt?