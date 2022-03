Bei Autoshow in US-Kleinstadt : Mindestens ein Toter und 24 Verletzte nach Schüssen in Arkansas

Bei einem Schusswaffenangriff bei einer Autoshow im US-Bundesstaat Arkansas sind mindestens ein Mensch getötet und 24 weitere verletzt worden. Die Polizei des Bundesstaats teilte am Sonntag mit, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Nach möglichen weiteren Schützen werde gesucht. Eine Person wurde getötet, als „Schüsse über eine Menschenmenge hinweggingen, die eine örtliche Autoshow besuchten“, beschreibt die örtliche Polizei den Tathergang. Der oder die Täter hätten am Samstagabend kurz nach 19.00 Uhr (Ortszeit/1.00 Uhr MEZ) das Feuer auf die Menge in der Ortschaft Dumas eröffnet. Hintergründe der Tat sind zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf ein Kinderkrankenhaus, unter den Verletzten seien mindestens sechs Minderjährige. Ihre Verletzungen seien nicht lebensgefährlich. „Im Arkansas Children's Hospital in Little Rock wurden sechs Patienten unter 18 Jahren mit Schussverletzungen eingeliefert, von denen keine tödlich waren. Die meisten Patienten wurden behandelt und entlassen“, teilte die Medienbeauftragte des Krankenhauses gegenüber CNN mit.

Die Autoshow wird alljährlich von der Hood-Nic Foundation organisiert und hat zum Ziel, Geld für Stipendien und Schulmaterial für Bedürftige zu sammeln, wie sich der Website der Organisation entnehmen lässt. In diesem Jahr fand das Event zum 16. Mal statt. In einem Facebook-Post teilte die Organisation mit, man sei untröstlich und schockiert über das, was sich bei der Autoshow ereignet habe. „Der Zweck von Hood-Nic war es immer, die Gemeinschaft zusammenzubringen“, hieß es weiter in dem Beitrag.