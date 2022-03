Migrationsforscherin im Gespräch : „Der Krieg geht vielen Menschen sehr nahe“

Am Berliner Hauptbahnhof: Die ukrainischen Flüchtenden können nun leichter reisen, wegen der Visumsfreiheit. So einfach war es für die Geflüchteten aus Syrien 2015 nicht. Bild: dpa

Frau Yanasmayan, Ihr Institut hat eine Schnellumfrage zum Krieg in der Ukraine vorgenommen. Können Sie erste Ergebnisse skizzieren?

Johanna Dürrholz Redakteurin im Frankfurter Allgemeine Magazin Folgen Ich folge

Ja, das DeZIM-Institut führt viermal im Jahr eine Panelbefragung durch. Meine Kollegen haben innerhalb dieses Panels eine Umfrage mit 2500 Menschen durch­geführt. Dabei hat sich eine beeindruckende Hilfsbereitschaft gezeigt: Überwältigende 90 Prozent der Befragten haben sich für eine Aufnahme der Menschen aus der Ukraine ausgesprochen. 50 Prozent der Befragten sind bereit, sich ehrenamtlich zu engagieren oder zu spenden. Und ein Viertel der Befragten ist sogar bereit, Geflüchteten das eigene Zuhause anzubieten.

Warum ist die Akzeptanz so groß?

Auch 2015, als sehr viele geflüchtete Menschen nach Deutschland kamen, war die Aufnahme- und Hilfsbereitschaft unglaublich groß. Das gesellschaftliche Engagement war da, das sollten wir nicht unterschätzen. Aber die ukrainischen Flüchtenden können nun leichter reisen, wegen der Visumsfreiheit. So einfach war es für die Geflüchteten aus Syrien 2015 nicht.

Und doch gibt es Unterschiede zu 2015?

Die Ukrainer werden als europäisch wahrgenommen – auch das spielt eine Rolle bei der Aufnahmebereitschaft, ja. Viele europäische Länder haben eine Geschichte der Bedrohung durch Russland. Was die Ukraine gerade erlebt, erinnert viele Menschen in Osteuropa an eine bekannte Situation.

Auch ein Teil Deutschlands hat eine Geschichte der sowjetischen Besatzung.

Dadurch geht der aktuelle Krieg auch hierzulande vielen Menschen persönlich sehr nahe. Auch formal gesehen ist die Situation eine andere, als wenn es anderswo einen Bürgerkrieg gibt und die Menschen deswegen fliehen. Mit der von Russland bedrohten Ukraine können sich viele Menschen identifizieren, oder sie denken: Das könnte auch bei uns passieren. Viele sind auch schockiert von den Ereignissen in der Ukraine. Das haben wir in unserer Umfrage ebenfalls gesehen: Sanktionen gegen Russland werden von einem großen Teil der Bevölkerung unterstützt. Eine militärische Intervention des Westens wird von einer deutlichen Mehrheit abgelehnt.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Die Willkommenskultur 2015 war am Anfang überwältigend, später ist die Stimmung gekippt. Was waren die Gründe?

Da muss man sehr differenziert schauen. Wenn ich nun in die Praxis schaue, dann sind zwar im ehrenamtlichen Engagement für die Ukrainer viele neue Projekte entstanden. Aber es gibt auch viele ältere Projekte, die sich schon 2015 für Geflüchtete eingesetzt haben und sich jetzt wieder engagieren. Diese Ehrenamtlichen sind nicht verloren gegangen. Was meiner Einschätzung nach gekippt ist, ist die Politik in der gesamten EU. Wir haben eine starke Politik des Angstmachens und der Kriminalisierung von Migranten erlebt. Die europäische Politik hat viel dafür getan, dass Menschen aus Ländern wie Afghanistan nicht mehr nach Europa ­kommen. Sie hat dafür Kooperationen mit Staaten wie der Türkei gesucht und auf eine Externalisierung des Problems gesetzt. Wenn man sich die jüngsten Ereignisse in Afghanistan anschaut, dann sieht man aber: Staaten wie die Türkei und Iran wollen auch nicht mehr so viele Menschen aus Afghanistan aufnehmen und haben selbst die Grenzen dichtgemacht. Und das, obwohl bekannt ist, dass Afghanen zu den am meisten gefährdeten Geflüchteten gehören.