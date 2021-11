Messerattacke im ICE : Angreifer soll Tat im Wahn begangen haben

Der 27 Jahre alte Syrer, der am Samstagmorgen in einem ICE vier Männer mit einem Messer zum Teil schwer verletzte, soll die Tat im Zustand paranoider Schizophrenie begangen haben. Er leide unter wahnhaften Vorstellungen. Das teilte am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Neumarkt in der Oberpfalz der Leitende Oberstaatsanwalt der zuständigen Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mit. Zu diesem Ergebnis sei ein vorläufiges psychiatrisches Gutachten durch einen sehr erfahrenen Sachverständigen gekommen. Eine ausführliche Bewertung werde im Lauf der Ermittlungen erfolgen. Anhaltspunkte, dass der Mann schon einmal in psychiatrischer Behandlung war, gibt es angeblich nicht.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Der in Damaskus geborene Beschuldigte, der 2014 nach Deutschland gekommen war, hatte nach aktuellem Ermittlungsstand in dem Zug, der mit 208 Personen von Passau nach Hamburg unterwegs war, zwischen Regensburg und Nürnberg ein Klappmesser mit einer etwa acht Zentimeter langen Klinge gezogen und damit zunächst einen 26 Jahre alten Mann schwer am Kopf verletzt – offenbar ohne jede Vorwarnung. Die Ermittler gehen wegen der Arglosigkeit des Opfers von Heimtücke des Tatverdächtigen aus und werfen ihm versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor.

Danach attackierte der Mann im selben Waggon einen 60 Jahre alten Fahrgast sowie einen weiteren Sechzigjährigen, der diesem zu Hilfe kommen wollte. In diesen beiden Fällen lautet der Vorwurf auf versuchter Totschlag beziehungsweise vorsätzliche Körperverletzung. Das vierte Opfer, ein 39 Jahre alter Mann, der Stichverletzungen am Oberkörper erlitt, befand sich einen Waggon weiter und wurde dort nach Ansicht der Ermittler vom Messerangriff gleichfalls völlig überrascht, weshalb sie auch hier von versuchtem Mord samt gefährlicher Körperverletzung ausgehen. Die Opfer stammen aus dem Großraum Passau und Regensburg, die beiden Jüngeren wurden am Sonntag noch in Krankenhäusern behandelt.

Kurz vor neun Uhr am Samstag hatte eine junge Frau aus dem fahrenden Zug die Polizei verständigt. „Kurze Zeit“ später waren nach Angaben der Polizei zwei Streifenwagen an der Stelle nahe der oberpfälzischen Gemeinde Seubersdorf, an der der Zug zum Stehen gekommen war. Eine Zugbegleiterin verschaffte ihnen Zutritt zum Zug. Der Beschuldigte, der bei der Verhaftung mit vorgehaltener Waffe keinen Widerstand leistete, habe gesagt, er sei krank, und er brauche Hilfe. Bei dem angeblich ausführlichen Gespräch mit dem Gutachter habe er die Taten nicht bestritten, vielmehr angegeben, er fühle sich seit einiger Zeit von der Polizei verfolgt. Er werde durch Männer beobachtet, die ihn verrückt machen wollten.

Habe Taten „wie im Traum“ begangen

Die Ermittler stellten klar, „es laufen und liefen keinerlei polizeiliche Maßnahmen gegen den Beschuldigten“. Er sei nur einmal ins Visier der Polizei geraten, 2020 durch ein „kleineres Betrugsdelikt“, für das er bereits rechtskräftig verurteilt worden sei. Der Beschuldigte gab an, er habe sein erstes Opfer angegriffen, weil er gedacht habe, der Mann wolle ihn töten. Die anderen Taten habe er „wie im Traum“ begangen. Weil bisher von einer Schuldunfähigkeit zum Tatzeitpunkt ausgegangen wird, ist durch einen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Nürnberg kein Haft-, sondern ein Unterbringungsbefehl erlassen worden; der Mann wurde bis zum Beginn der Hauptverhandlung im Bezirksklinikum Regensburg untergebracht.

Nach Angaben der Ermittler hat er 2015 einen Asylantrag gestellt, 2016 sei er als Flüchtling anerkannt worden, seither habe er eine Aufenthaltserlaubnis. Er habe sich durchgehend in Niederbayern aufgehalten, zuletzt offenbar in einer Wohnung in einem „Mehrparteienhaus“ in Passau. Der Mann, der kein Student sei, ging einer Arbeit nach, sei aber einen Tag vor der Tat entlassen worden.

Anhaltspunkte für einen islamistischen oder terroristischen Hintergrund der Tat sehen die Ermittler zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht.

Mehr zum Thema 1/

Es gebe auch keine Hinweise auf Mittäter oder Mitwisser, auch keine auf eine Planung oder Vorbereitung der Tat. Die Mitführung eines Messers werteten die Ermittler ebenfalls nicht als Hinweis darauf, der Beschuldigte habe sie mit den Wahnvorstellungen erklärt. Gleichwohl wurde in seinem privaten Umfeld ermittelt, in Bayern, Thüringen und nicht zuletzt in Nordrhein-Westfalen, wo die Eltern und Geschwister des Mannes leben. Dort habe es „zahlreiche Vernehmungen und Durchsuchungen“ gegeben. Neben einer psychischen Motivlage werde man auch „jede weitere Motivlage eng im Fokus behalten“, versicherten die Ermittler.

Die Maßnahmen im Zug unterstützte offenbar auch eine 29 Jahre alte Bundespolizistin, die privat in dem ICE gefahren war. Ein Ärzteehepaar leistete erste Hilfe.