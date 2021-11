Über Schwangerschaft reden : Zwölf Wochen Schweigen

Ihr Mann hatte das Ultraschallbild schon von der Kühlschranktür genommen und wollte es gerade wegschmeißen, aber Anna protestierte. „Das ist doch unser Kind!“ Auch wenn die Gedanken daran wehtaten, auch wenn es physisch nichts mehr gab, was sie begraben konnte – die Erinnerungen jedenfalls wollte sie nicht einfach so entsorgen. Anna hatte eine Fehlgeburt erlitten, in der elften Woche, und sie rief mich an, um mir davon zu erzählen. „Vielleicht willst du mal darüber schreiben“, sagt sie, die nur ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Ich wusste gar nicht, dass du wieder schwanger warst“, sage ich. – „Natürlich nicht. Man soll es ja in den ersten drei Monaten auch keinem sagen.“

Johanna Dürrholz Redakteurin im Frankfurter Allgemeine Magazin Folgen Ich folge

Jetzt will Anna reden, um zu verarbeiten und zu verdauen, sie will den Schmerz über den Verlust eines noch gar nicht fertig entwickelten Babys verstehen, in ihren Träumen und Gedanken war das Kind schließlich schon viel größer und älter, da war es mal ein Junge, mal ein Mädchen gewesen. Ich will ihr helfen und höre zu. Aber ich denke auch: Warum wusste ich nichts von der Schwangerschaft?