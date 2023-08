Als sie in der 9. Klasse war, flehte Selin Allah an. „Gott, bring mich doch bitte einfach um!“ Schluchzend kniete sie auf einem Gebetsteppich, drückte ihr Gesicht und ihre Hände in den Boden. „Bitte, Allah, es soll einfach weggehen.“ Was sich im ersten Moment wie ein Kampf gegen eine unheilbare Krankheit anhört, ist Selins Sexualität: Sie ist lesbisch.

Sie habe in ihrer Jugend mit schweren Depressionen zu kämpfen gehabt, erzählt die 23-Jährige rückblickend. Sie war überzeugt, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Schon im Kindergarten habe sie sich zu den Erzieherinnen hingezogen gefühlt. Später in der Schule fühlte sie sich anders als ihre Mitschülerinnen, die den ganzen Tag von Lucas, Tim und René schwärmten. Warum zeigte sie kein Interesse an den Jungs? Die Schülerin wusste, warum. Sie wollte es jedoch nicht wahrhaben. Und so entschied sich Selin dafür, es zu leugnen.