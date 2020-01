Chinas roter Adel : Mit der Mercedes G-Klasse in die Verbotene Stadt

Montags hat die Verbotene Stadt normalerweise geschlossen. Zwei junge Frauen durften die bekannteste Sehenswürdigkeit Pekings trotzdem besuchen. Und nicht nur das: Sie durften sogar mit ihrer Mercedes G-Klasse auf das Gelände fahren, was aus Denkmalschutzgründen normalerweise streng verboten ist. Mutmaßlich eine von ihnen protzte damit anschließend im Internet: „Weil montags geschlossen ist, haben wir die Touristen vermieden und den Palast genossen“, schrieb die Nutzerin „LuxiaobaoLL“ auf Weibo. Dazu postete sie ein Foto von zwei Frauen mit großen Sonnenbrillen samt SUV vor den jahrhundertealten Gebäuden der Verbotenen Stadt.

Seither kocht die Volksseele, die besonders empfindlich auf Dreistigkeiten von Chinas Reichen und Mächtigen reagiert, die für sich allzu oft Privilegien in Anspruch nehmen. Besonders peinlich für die Kommunistische Partei ist, dass „LuxiaobaoLL“ in früheren Internetbeiträgen behauptet hatte, der Revolutionsheld He Changgong, der in den Anfangsjahren der Partei eine zentrale Rolle gespielt hatte, sei ein Großvater ihres Ehemanns. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür nicht – aber auch kein Dementi.

Enorme Aufmerksamkeit zwingt Partei zu Statement

Bestätigt wurde aber die Tatsache, dass die beiden Frauen tatsächlich mit ihrem Fahrzeug in die Verbotene Stadt fahren durften, die in der Vergangenheit zu Teilen allein dem Kaiser und seiner Familie vorbehalten war. „Wir sind zutiefst erschüttert und entschuldigen uns aufrichtig bei der Öffentlichkeit“, teilte das Palast-Museum mit. „Wir werden verhindern, dass das je wieder vorkommt.“

Mehr als 300.000 Internetnutzer kommentierten die Mitteilung – die meisten kritisch. Der Zwischenfall rief so große Aufmerksamkeit hervor, dass sich die Parteipresse gezwungen sah, sich auf die Seite der Kritiker zu stellen. Eine Internetplattform der „Volkszeitung“, die die offizielle Haltung der Partei wiedergibt, schrieb: „Die Frau, die es wagt, gegen die Regeln zu verstoßen und es öffentlich zu zeigen, stützt sich auf die Unwissenheit und Furchtlosigkeit des Privilegs.“ Eine Publikation der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua verlangte, dass das Palast-Museum ermitteln müsse, welcher Mitarbeiter den Frauen die Einfahrt gewährt habe. Die Parteizeitung „Global Times“ verwies darauf, dass nicht einmal ausländische Staatschefs mit dem Auto in die Verbotene Stadt fahren dürften. Auf Rache sinnende Internetnutzer ermittelten persönliche Daten der Frau, die bis 2018 als Stewardess für die staatliche Fluglinie Air China gearbeitet hatte, wie das Unternehmen bestätigte.

Der Vorfall erinnert an frühere Fälle, in denen die Empörung über schamlos zur Schau gestellten Reichtum und Einfluss die Führung des vermeintlich kommunistischen Landes in Bedrängnis gebracht hatte. Das gilt besonders, wenn sich die Protzenden als Angehörige des sogenannten roten Adels herausstellen, also als Enkel früherer Revolutionshelden.