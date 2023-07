Aktualisiert am

Treffen sich zwei Eisbrecher am Nordpol

Die Kapitäne der russischen „50 Let Pobedy“ und der französischen „Commandant Charcot“ beweisen seemännische Solidarität. Für einen Moment ist sogar der Krieg in der Ukraine vergessen.

Auf einmal war es da: Passagiere des französischen Schiffs „Commandant Charcot“ beobachten den russischen Eisbrecher „50 Let Pobedy“. Bild: Freddy Langer

Glaubt man Kapitän Etienne Garcia, gibt es auf der ganzen Welt nur zwei Schiffe, die zu dieser Jahreszeit den Nordpol erreichen können. Das eine ist der russische Eisbrecher „50 Let Pobedy“, also: „Fünfzig Jahre Sieg“. Erst durch den Ausbau von 64 Kabinen wurde er zu einem Kreuzfahrtschiff, und seit 2008 bringt er den Sommer über zahlende Gäste in die ent­legenen Regionen der Arktis, obwohl es die eigentliche Aufgabe der nuklear angetriebenen Schiffe ist, das Polarmeer entlang der russischen Küste für den Frachtverkehr freizuhalten. Das andere ist die „Commandant Charcot“, das jüngste Kreuzfahrtschiff der französischen Reederei Ponant, das als Eisbrecher der Polarklasse zwei, der zweithöchsten, konstruiert wurde und erst seit anderthalb Jahren abwechselnd im hohen Norden und dem tiefen Süden unterwegs ist.

Dass sich die Schiffe eines Tages im Polarmeer begegnen würden, war abzusehen, aber dass sie einmal zur selben Zeit im Packeis des Nordpols fast nebeneinander parkten, ­damit hatte niemand gerechnet.

Wie eine Grenze zwischen den Welten

Nur zwei, drei Kilometer trennten die beiden Riesen. Dabei schadete es der Wirkung weder, dass Nebel über dem Eis lag und sich die „Fünfzig Jahre Sieg“ als gespenstisch blasse Silhouette aus einem nirgendwo endenden Weiß schälte, noch dass die Schiffe durch einen gewaltigen Riss im Eis voneinander getrennt waren, einer schwarzen Linie wie ein Fluss, die in dieser eisstarren Landschaft einer Grenze zwischen zwei Welten glich.

Die Gäste der „Commandant Charcot“ hatten ihre Ankunft auf 90 Grad Nord mit Champagner und heißer Schokolade auf dem Eis gefeiert, was von einer russischen Drohne interessiert beobachtet wurde. Wie sich die Gäste des anderen Eisbrechers die Zeit vertrieben, war nicht zu erkennen. Dass sich die beiden Kapitäne mittlerweile über Funk verständigt hatten, davon erfuhren die Passagiere erst später. Man wolle sich näher kommen, versprach Kapitän Garcia. Mehr sagte er nicht. Mehr wusste er auch nicht. Der russische Kapitän hatte die Regie übernommen.

Gegenseitige Besuche wurden ausgeschlossen

Auf dem Radar hatten sich die beiden schon Tage zuvor entdeckt. Während sich die „Commandant Charcot“ mit bestenfalls acht bis zehn Knoten durch das drei Meter dicke Eis fraß und mehr als einmal Anlauf nehmen musste, um weiterzukommen, war die „Fünfzig Jahre Sieg“ von Murmansk aus unbeirrt mit 20 Knoten unterwegs, als flöge sie über das Eis. Das klang nach einem Rennen um den Punkt, aus dem die Erdachse, gäbe es eine, aus dem Boden schauen würde. Dabei handelt es sich nur um einen Punkt unterhalb des gefrorenen Seewassers, das von drei verschiedenen Strömungen um die Wette geschaukelt wird. „First come, first serve“, hatte Kapitän Garcia gesagt und bei der Gelegenheit auch gleich gegenseitige Besuche ausgeschlossen. Am Ende war die „Commandant Charcot“ einige Stunden früher am Ziel.

Die Ankündigung über Lautsprecher, das andere Schiff würde auf der Steuerbordseite vorüberfahren, irritierte zumindest die erfahrenen Kreuzfahrer unter den Passagieren. Dennoch stellten sie sich brav rechts an die Reling und starrten in das milchige Gleißen, in dem alles verschwand. Nichts war zu sehen, nichts war zu hören, bis das Eis unmittelbar vor dem Schiff krachte und sich riesig und mächtig der Bug eines schwarzen, stählernen Ungetüms vor dem Bug der „Commandant Charcot“ aufrichtete. Und näher kam. Und noch näher kam, Meter für Meter, dann Zentimeter für Zentimeter.

Die Sirenen beider Schiffe heulten, als seien sie auf der Suche nach einer gemeinsamen Melodie, über die man sich austauschen könne. Während sich die Personen am Bug beider Schiffe nicht länger nur zuwinkten, sondern sich schon zuzurufen begannen, gab der russische Kapitän seinem Schiff noch einmal einen Schubs. Manche Passagiere kreischten vor Vergnügen, anderen liefen Tränen übers Gesicht, weil kaum auszuhalten war, wie sich die Welt an ihrem obersten Ende zu verbrüdern schien – und der Krieg in der Ukraine einen Moment lang vergessen war.

Solidarität zweier Seemänner

„Ja“, sagte Kapitän Garcia später, „es ist nicht ausgeschlossen, dass das Ärger gibt. Für beide.“ Dabei betrachtete er die Begegnung so wenig wie die Passagiere als politische Veranstaltung, vielmehr handele es sich um die Solidarität zweier Seemänner in internationalen Gewässern der Welt. Schließlich könne man nicht wissen, ob man nicht einmal auf die Hilfe des anderen angewiesen sei. Und als handele es sich um ein Manöver, kreiste die „Fünfzig Jahre Sieg“ um die „Commandant Charcot“ herum und brach für sie sämtliches Eis auf.

Die Russen gaben dann Vollgas und schossen davon, dass man sich wunderte, dass nicht der Bug aus dem Wasser stieg. Die „Commandant Charcot“ folgte zwei Tage lang mühelos mit halber Kraft und doppelt so schnell wie auf dem Hinweg in der ins Eis gefrästen Rinne.

Irgendwann verabschiedete sich der russische Eisbrecher am Horizont ohne große Geste, bog nach links ab, oder nach Osten, wenn man das auf diesen Breitengraden schon sagen darf, und machte sich auf den Weg Richtung Franz-Josef-Land. Die „Commandant Charcot“ dagegen nahm Kurs auf Spitzbergen, kämpfte sich nun wieder allein durchs Packeis, verlor spürbar an Fahrt, und es wurde auch wieder rumplig. Prompt schwappte im Aussichtsdeck der Kaffee über den Tassenrand. Der Nebel kam zurück.