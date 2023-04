Aktualisiert am

Bei einer Aufführung des Musicals „Bodyguard“ in Manchester muss die Polizei anrücken: Eine Besucherin singt mit – und übertönt Hauptdarstellerin Melody Thornton. Die entschuldigt sich auf Instagram: „Ich habe alles gegeben.“

Er gehört zweifelsohne zu den bekanntesten Filmsongs aller Zeiten: „I Will Always Love You“. Geschrieben und erstmals veröffentlicht hatte die Country-Sängerin Dolly Parton das Lied zwar schon 1974, internationalen Ruhm erlangte es aber erst 18 Jahre später durch die Interpretation von Whitney Houston im Film „Bodyguard“.

Unzählige Male dürfte der Song seither von mehr und weniger talentierten Menschen unter der Dusche und beim Karaoke zum Besten gegeben worden sein, die langen Vokale im Refrain eigenen sich herrlich für eine dramatische Gesangseinlage. Das manch einer sein Können dabei überschätzt, zeigte sich am Freitag bei einer Aufführung des gleichnamigen Musicals in Manchester.

Auf der Bühne stand das frühere Pussycat-Dolls-Mitglied Melody Thornton, die „I Will Always Love You“ ausweislich mehrerer Videos ganz wunderbar singen kann. Nur war sie im Manchester Palace Theatre nicht allzu gut zu hören: Mindestens eine Zuschauerin stimmte in den Gesang mit ein – schief und laut, wie auf dem Mitschnitt eines anderen Theatergastes zu hören ist.

Weil die Zuschauerin offenbar nicht nachließ, wurde die Aufführung zehn Minuten vor Schluss abgebrochen. Der Mitschnitt zeigt, wie das Publikum applaudiert, als die Hobbysängerin und eine weitere Frau von Sicherheitspersonal aus dem Saal geführt werden. Wie britische Medien berichten, erwartete sie draußen die Polizei.

Thornton entschuldigte sich im Anschluss auf Instagram bei den anderen Theatergästen. „Es tut mir sehr leid, dass ich die Show nicht beenden konnte. Ich habe alles gegeben. Es fühlt sich furchtbar an, und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen“, sagte sie in einer Instagram-Story.

Ko-Star spricht von „abscheulichem Verhalten“

Ihr Ko-Star Ayden Callaghan, der die Rolle des Bodyguards Frank Farmer in dem Musical spielt, zeigte sich verärgert: „Das ist kein Karaoke“, schrieb er auf Twitter. Das Verhalten der Zuschauerin nannte er „abscheulich“. „Für die 99,9 Prozent, die ein super Publikum waren, tut es mir leid, dass ein paar Einzelne ohne Manieren alles ruiniert haben.“

Wie die Zeitung „The Guardian“ berichtet, hatte es wegen eines ähnlichen Vorfalls schon während der ersten Hälfte des Musicals eine kurze Unterbrechung gegeben. Die Polizei teilte mit, dass über weitere Schritte entschieden werde, nachdem das Beweismaterial gesichtet wurde.

Mehr zum Thema 1/

Das Theater entschuldigte sich ebenfalls bei den verbliebenen Gästen und appellierte für die folgenden Aufführungen: „Wir bitten unsere Gäste, rücksichtsvoll zu sein gegenüber dem Cast, dem übrigen Publikum und dem Theater-Team, so dass alle die wundervolle Unterhaltung auf der Bühne genießen können.“