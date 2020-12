Zum Tode von Chuck Yeager : Mit Mach 1 in die Geschichtsbücher

Im Fliegerfilm „Der Stoff, aus dem die Helden sind“ ist er einer der Protagonisten. Dabei hätte er auch allein den ganzen Film getragen: Chuck Yeager, der amerikanische Ausnahmepilot. In der Nacht zum Dienstag ist er im Alter von 97 Jahren gestorben.

Den Flug, der seinem Leben eine dramatische Wendung geben sollte, hätte er eigentlich gar nicht absolvieren dürfen. Am 14. Oktober 1947 durchbrach Chuck Yeager als Testpilot in einem Experimental-Raketenflugzeug vom Typ Bell X-1 als erster Mensch die Schallmauer – Mach 1.05. Er erreichte dabei eine Geschwindigkeit von 1125 Kilometern in der Stunde in mehr als 13.000 Meter Höhe über der Mojave-Wüste. Was seine Vorgesetzten nicht wussten: Zwei Tage vor diesem Flug brach sich Yeager bei einem nächtlichen Ausritt mit seiner Frau Glennis, nach der er die Bell X-1 benannte, zwei Rippen. Weil er wusste, dass ihn diese Verletzung zeitweilig fluguntauglich machen würde, ging er nicht wie vorgeschrieben in ein Militärkrankenhaus, um sich behandeln zu lassen. Stattdessen ließ er sich von einem zivilen Mediziner, der Legende nach sogar ein Tierarzt, notdürftig versorgen. Weil die X-1 aber eine Einstiegsklappe hatte, die er mit seiner schmerzhaften Verletzung von innen nicht hätte zuziehen können, zog er einen Pilotenfreund ins Vertrauen. Dieser präparierte einen gekürzten Besenstiel. Den Stiel schmuggelte Yeager ins Cockpit. Mit seiner Hilfe gelang es ihm, die Einstiegsklappe zu schließen und seinen legendären Flug anzutreten.