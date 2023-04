Vielen dürfte Barry Humphries weniger unter seinem Geburtsnamen, als unter dem Namen seiner bekanntesten Rolle ein Begriff gewesen sein. Der australische Komiker hatte mit Dame Edna schon in den Fünfzigerjahren eine Kultfigur geschaffen, die Jahre später weltweit erkannt wurde.

Mit der fliederfarbenen Perücke, der Katzenaugenbrille und der scharfen Zunge parodierte er als Dame Edna Everage, so hieß die Kunstfigur mit komplettem Namen, die Hausfrauen in den Vororten Melbournes, in denen Humphries einst aufgewachsen war. Über die Jahre war die Figur bunter und exzentrischer geworden und hatte so ein immer größeres und schließlich weltweites Publikum für sich eingenommen. Das zeigten die zahlreichen Gastspiele in London und New York, Auftritte in Fernsehsendungen und ihre eigene Talkshow.

Manager für Dame Edna

Von seiner berühmtesten Schöpfung sprach Humphries nur in der dritten Person. Umgekehrt verhielt es sich genauso, Humphries war für Dame Edna nur ein „Entrepreneur“ und Manager. Humphries hatte für seine Paraderolle sogar eine komplette Lebensgeschichte entworfen, die in ihrer „Autobiografie“ nacherzählt wird.

Demnach kam Dame Edna aus dem tatsächlich existierenden Melbourne-Vorort Moonee Ponds, jettete aber zwischen den Metropolen dieser Welt hin und her. Ihr Ehemann, Sir Norman Everage, war in Folge einer Prostataerkrankung gestorben. Dame Edna war mit der britischen Queen befreundet und beriet Premierminister und Präsidenten. Die Hausfrau aus Moonee Ponds verkehrte mit Prominenz – und nahm sie bevorzugt auf den Arm.

Vor allem in seiner Heimat Australien war Humphries auch für weitere Rollen bekannt. Dazu gehörten der oft alkoholisierte und Ekel hervorrufende Diplomat Les Patterson, „Australiens langweiligster Mann“ Sandy Stone, und der linke Akademiker Neil Singleton. „Barry Humphries war einfach der originellste, unverschämteste und beständigste Entertainer in der Geschichte Australiens“, heißt es in einem Nachruf der Zeitung The Sydney Morning Herald.

Australiens Ministerpräsident Anthony Albanese bezeichnete ihn als „hellsten Stern“ in einer „Galaxie an Persönlichkeiten“, die Humphries selbst geschaffen habe. Oppositionsführer Peter Dutton nannte Humphries einen „brillanten Satiriker“. Das ist viel Lob für jemanden, der sein Publikum oft mit dem Ausspruch „Hello, Possums“, begrüßt hatte: „Hallo, Beutelratten!“

Doch nicht ohne Grund wurde die Everage Street in Moonee Ponds ebenso nach seiner Paraderolle benannt wie der Dame Edna Place, eine Sackgasse im Zentrum Melbournes. In der australischen Metropole war John Barry Humphries 1934 geboren und im Vorort Camberwell als Sohn eines erfolgreichen Bauunternehmers und einer von Panikattacken geplagten Mutter aufgewachsen. Entgegen der Wünsche der Mutter zeigte sich Humphries stets unkonventionell, trug die Haare lang und liebte es schon in jungen Jahren, sich zu verkleiden. The Australien schrieb, Humphries habe eine neue Art von australischem Humor erfunden: „brutal und doch liebevoll“.

Humphries Parodien entlarvten die Doppelmoral, die Prüderie und die Plattitüden spießiger Vorstadt-Gesellschaften. Er brachte Gemüsesuppe auf einen Flug und tat so, als würde er sie in eine Tüte erbrechen. Danach begann er zum Entsetzen der Mitpassagiere, den Inhalt mit einer Gabel aufzuessen. Im echten Leben blieb er von Problemen und Kontroversen nicht verschont.

Vier Mal war er verheiratet, mindestens eine Ehe ging wohl auch aufgrund seines Alkoholmissbrauchs zu Ende. Die Alkoholsucht überwand er in den Siebzigerjahren. Später wurde er für abfällige Aussagen über Transgender kritisiert. Humphries ist am Samstagabend im Alter von 89 Jahren im St. Vincent’s Hospital in Sydney gestorben, nachdem in Folge einer Hüftoperation Komplikationen aufgetreten waren.