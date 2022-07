Herzogin Camilla wird 75 : „Charmant, diskret, geduldig“

Es gibt eine Szene in der Dokumentation „Camilla’s Country Life“, die in dieser Woche im britischen Fernsehsender ITV ausgestrahlt wurde, in der die Herzogin von Cornwall mit Bluse, Pullunder und einem Jack-Russell-Terrier an der Leine über Obstbaumwiesen schlendert und erzählt, dass sie es liebe, im Meer zu schwimmen. Der Reporter hakt nach: „Ist das nicht ziemlich kalt?“ Camilla lächelt milde: „Die Kälte macht mir nichts, daran bin ich seit meiner frühesten Kindheit gewöhnt.“ In gewisser Hinsicht sagt das einiges oder gar das We­sentliche über die Frau an der Seite von Prinz Charles aus und dürfte einer der Gründe sein, warum sie jetzt da steht, wo sie steht: Sie ist hart im Nehmen.

Anke Schipp

Ihre Königliche Hoheit Camilla Rosemary Herzogin von Cornwall, gebürtige Camilla Shand, geschiedene Camilla Parker Bowles, wird an diesem Sonntag 75 Jahre alt und irgendwann in vermutlich nicht allzu ferner Zukunft die künf­tige Königin an der Seite von Prinz Charles. Und dass sich das jeder im Vereinigten Königreich ganz gut vorstellen kann, ist ein kleines Wunder, denn noch vor drei Jahrzehnten war sie die meistgehasste Frau des Landes.

Am 9. Dezember 1992, dem Tag, als Premierminister John Major im Unterhaus die offizielle Trennung des einstigen Traumpaares Charles und Diana nach nur elf Ehejahren bekanntgab, entlud sich die Enttäuschung einer ganzen Nation im Hass auf jene Frau, die sie als Schuldige für die gescheiterte Ehe ausmachte: Camilla Parker Bowles, damals 45 Jahre alt, Mutter zweier Kinder, geschieden und heimliche Geliebte des Thronfolgers. Camilla wurde auf der Straße be­schimpft, beim Bäcker mit Brötchen be­worfen und von Einladungen ausgeschlossen. Diana soll ihr damals den Spitznamen „The Rottweiler“ gegeben haben, weil sie, wenn sie sich einmal in je­manden verbissen habe, nicht mehr losließe. Die Boulevardpresse übernahm den Spitznamen gern und mit großer Häme, denn er passte auch äußerlich auf Camilla: klein und robust, das Gegenbild der eleganten und 14 Jahre jüngeren Diana.

Auf das Heiraten vorbereitet

Es gab aber auch viele Gemeinsamkeiten. Camillas Vater, ein britischer Offizier, war zwar bürgerlich, die Erziehung aber war geprägt von der Mutter, die ei­ner adligen Familie entstammte. Camilla wuchs mit zwei Geschwistern auf dem Land in East Sussex und in London auf, wo ihre Eltern jeweils Häuser besaßen, und besuchte bis zu ihrem 16. Lebensjahr eine private Mädchenschule. Den letzten Schliff erhielt sie an einer Finishing-School in der Schweiz, die den Mädchen beibringen sollte, wie man ein großes Haus führt, Gesellschaften gibt und intelligente Konversation führt. Alles an Camillas Werdegang war auf eine Heirat in besseren Kreisen ausgerichtet. 1965 wurde sie in London als Debütantin in die Gesellschaft eingeführt, anschließend ar­beitete sie ein Jahr für die Raumausstatterfirma Sibyl Colefax & John Fowler. Über eine weitere Berufstätigkeit ist nichts bekannt.