Ex-Spion Peter Sichel wird 100 : „Ich brauche Projekte, um am Leben zu bleiben“

Zu Hause in New York: Peter Sichel beantwortet morgens erst mal E-Mails – auch mit 100 Jahren. Bild: Tobias Everke

Peter Sichels Leben gäbe einen Hollywoodfilm her, sogar gleich mehrere. Einen über den jungen Mann, der als Jude mit seiner Familie vor den Nationalsozialisten aus Deutschland fliehen musste. Einen über den Mann, der im Kalten Krieg als Geheimagent für die CIA in Westberlin arbeitete. Einen über den Mann, der nach seinem Ausscheiden aus dem Geheimdienst in New York zum erfolgreichen Weinhändler wurde. Und schließlich einen über den Mann, der zwei Corona-Infektionen überstanden hat und an diesem Montag seinen 100. Geburtstag feiert. „Es werden doch viele Menschen 100 Jahre alt“, sagt Peter Sichel. Und dann muss er selbst ein wenig lachen.

Es ist noch gut eine Woche bis zu seinem Geburtstag am 12. September, und seine Pflegerin hat ihn gerade in das Esszimmer seiner New Yorker Wohnung geschoben, an den Kopf des langen Tisches, wo Sichels silbernes Macbook liegt und daneben das Schnurtelefon und seine Pillendose. Das Apartmenthaus in der Upper East Side, in dem Peter Sichel wohnt, ist fünf Jahre jünger als er. „Das Problem ist“, sagt Sichel mit dem ihm eigenen Ton, „die Menschen leben jetzt so lang. Aber sie wissen nicht, wie man lebt.“