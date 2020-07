Tochter von Nelson Mandela : Zindzi Mandela gestorben

Aktualisiert am

Sie trat als „First Lady“ Südafrikas auf, war als Botschafterin in Dänemark und setzte sich für eine radikale Landreform ein: In der Nacht zum Montag ist Zindziswa „Zindzi“ Mandela mit 59 Jahren verstorben.

Zindziswa „Zindzi“ Mandela besucht im Jahr 2013 die Premiere des Films „Mandela: Long Walk to Freedom“ in London. Bild: dpa

Südafrika trauert um die weithin verehrte Tochter des Freiheitskämpfers Nelson Mandela. Wie die Regierung mitteilte, ist Zindzi Mandela in der Nacht zum Montag im Alter von 59 Jahren in einem Krankenhaus in Johannesburg verstorben. Zur Todesursache gab es zunächst keine Angaben.

Claudia Bröll Freie Autorin für die Wirtschaft in Südafrika. F.A.Z.

Die Mutter von vier Kindern war die jüngste Tochter von Nelson Mandela und seiner Frau Winnie. Gemeinsam mit ihrer Schwester Zenani hatte sie den Widerstandskampf gegen die Apartheid miterlebt. Wie ihre Tochter Zoleka in einer Biographie schrieb, konnte Zindzi Mandela das Sturmgewehr AK-47 binnen 38 Sekunden auseinandernehmen und wieder zusammenbauen.

Berühmt wurde ihr öffentlicher Auftritt im Februar 1985, als sie bei einer Massenkundgebung im Jabulani Stadion in Soweto die Antwort ihres inhaftierten Vaters auf ein Freilassungsangebot des Staatspräsidenten PW Botha vorlas. Mandela, der zu der Zeit schon 23 Jahre im Gefängnis verbracht hatte, lehnte das Angebot ab, weil es an Auflagen geknüpft war. Fünf Jahre später wurde er ohne Bedingungen frei gelassen.

Zindzi Mandela übernahm in den ersten Jahren der Präsidentschaft ihres Vaters die Rolle als „First Lady“ Südafrikas, bis der geschiedene Mandela abermals heiratete. Sie blieb auch danach engagiert, setzte sich unter anderem für eine radikale Landreform ein, war zuletzt Botschafterin in Dänemark. Staatspräsident Cyril Ramaphosa nannte sie am Montag eine „unerschrockene politische Aktivistin“. Sie starb fünf Tage vor dem „Nelson Mandela Day“, einem südafrikanischen Feiertag zum Geburtstag des Nationalhelden. Von seinen sechs Kindern leben nur noch zwei.