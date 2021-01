ZDF-„Bergdoktor“ Hans Sigl : Der Zweifler vom Wilden Kaiser

Es kommt gar nicht so selten vor, dass Hans Sigl Begegnungen wie diese hat: Er lernt jemanden kennen, man plaudert ein bisschen, und irgendwann senkt sein Gegenüber die Stimme: „Herr Sigl, jetzt muss ich Ihnen mal was gestehen.“ Pause. „Ich habe es auch geguckt.“ Es – das ist nicht etwas Verbotenes oder Anrüchiges, sondern eine der erfolgreichsten Serien im deutschen Fernsehen und heißt „Der Bergdoktor“. Familienprogramm zur besten Sendezeit. Und doch hat Hans Sigl, der als Hauptfigur den Dr. Martin Gruber spielt, manchmal das Gefühl, er drehe einen Alpenporno, weil so viele Menschen „es“ heimlich schauen. Sigl entgegnet auf Geständnisse dieser Art regelmäßig ganz trocken: „Was müssen Sie mir da gestehen? Es läuft um Viertel nach acht im ZDF.“

Anke Schipp Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Sigl hat an diesem Vormittag frei und sitzt in einem Hotelzimmer am Wilden Kaiser in Österreich, wo die letzten Drehtage für die nächste Staffel des „Bergdoktors“ stattfinden, die gleich im neuen Jahr am 7. Januar startet. Zum Video-Interview lächelt er so zuversichtlich in die Kamera wie der Arzt, den er spielt, nachdem er dem Patienten mitgeteilt hat, dass die Blutwerte Grund zum Optimismus geben.