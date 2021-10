Zarenfamilie in St. Petersburg : Die Romanows halten Hochzeit

Großfürst Georg Michailowitsch Romanow und Viktoria Romanowna Bettarini während ihrer Hochzeitszeremonie in der Isaakskathedrale in Sankt Petersburg, Russland. Bild: Reuters

In Sankt Petersburg hat erstmals seit mehr als einem Jahrhundert ein Mitglied der früheren Zarenfamilie Romanow eine Hochzeitsfeier abgehalten. Die kirchliche Trauung von Georgij Romanow und Viktorija Romanowna – die schon in einem Standesamt an ihrem Wohnort Moskau die Zivilehe geschlossen hatten – fand in der Sankt-Isaaks-Kathedrale im Herzen der früheren Hauptstadt statt. Der 40 Jahre alte Romanow ist ein Urenkel des Großfürsten Kirill Wladimirowitsch, eines Cousins des letzten Zaren Nikolaus II. Dieser war mit Frau und fünf Kindern von den Bolschewiki im Juli 1918 in der Stadt Jekaterinburg erschossen worden.

Der Großfürst konnte vor den Bolschewiki nach Finnland fliehen. Er beanspruchte den russischen Thron, wie später auch die Mutter des aktuellen Bräutigams, der als Oberhaupt des Hauses Romanow auftritt. Seine 39 Jahre alte Braut ist die Tochter eines italienischen Diplomaten, hieß bis zu ihrer Konvertierung zum russisch-orthodoxen Christentum im vergangenen Jahr Rebecca Bettarini und schrieb in der Vergangenheit unter anderem Detektivromane.

Gelegenheit das „moderne Russland zu zeigen“

Romanow hob in einem Interview mit dem Newsportal Fontanka.ru die große Bedeutung von Sankt Petersburg für seine Familie hervor. Er wurde in Spanien geboren, verbrachte den Großteils seines Lebens dort und in Frankreich. Nach Russland kam Romanow erstmals 1992 und zog vor drei Jahren dorthin, nach eigenen Angaben erst ins Moskauer Umland, dann in eine Wohnung unweit des Kremls der Hauptstadt. Laut Fontanka.ru steht er auf Platz 140 der britischen Thronfolge als Urururenkel der britischen Königin Victoria.

Nach der Trauung am Freitag fuhren die Eheleute in die Peter-und-Paul-Festung auf einer Insel im Newa-Fluss, wo es eine Feier unter Ausschluss breiterer Öffentlichkeit geben sollte. Die Kathedrale war, wie Fotos zeigen, voller Leute, die eng beieinanderstanden und keine Masken trugen. Romanow sagte Fontanka.ru, nach „so vielen Monaten der Pandemie“ gebe sein Fest Gelegenheit, „den zahlreichen ausländischen Gästen das moderne Petersburg, das moderne Russland zu zeigen“.

Sankt Petersburg sei „das Beste, was wir allen unseren Gästen nach dieser schweren Zeit zeigen können“. Tatsächlich fordert die Pandemie in diesen Tagen in Russland besonders viele Opfer. Zudem gelten noch Einreisebeschränkungen nach Russland. Daher hatte Romanow dem Außenministerium für die Unterstützung in der Organisation von Visa zu danken. Auch dankte er dem Kulturministerium für die Hilfe, an die Austragungsorte des Fests zu kommen.