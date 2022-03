Ältester Nationalpark der Welt : Yellowstone vor 150  Jahren gegründet

Über die Route, die John Colter Anfang des 19. Jahrhunderts in den Mountain States zurücklegte, streiten amerikanische Historiker bis heute. Der Trapper aus Virginia war Mitte Mai 1804 mit etwa 40 weiteren Abenteurern von Camp Dubois am Mississippi aufgebrochen, um in Präsident Jeffersons Auftrag den Westen des Landes zu erkunden. Die Lewis-und-Clark-Expedition, die erste Überlandexpedition an den Pazifik, führte Colter und seine Begleiter vom heutigen Illinois zu den Great Plains, in die Rocky Mountains und durch den Nordwesten, bevor sie Ende 1805 den Ozean sahen.

Auf den Rückweg gen Osten trennte Colter sich im Sommer 1806 von der Expedition. Mit zwei weiteren Trappern wollte der erfahrene Jäger und Fallensteller eine Reise an den Yellowstone River, einen Zufluss des Missouri, unternehmen. Dort werden die Aufzeichnungen bruchstückhaft. Colter soll damals allein im Kanu den Fluss hinuntergefahren sein, ließ sich von der Missouri Fur Company rekrutieren und half, am Bighorn River im heutigen Montana Fort Raymond zu bauen.

Der Mann mit einem 30 Pfund schweren Rucksack

Wie der Politiker und Schriftsteller Henry Brackenridge später rekonstruierte, brach Colter im Herbst 1807 wieder in die Wildnis auf, um Indianerstämme als potentielle Handelspartner zu gewinnen. „Dieser Mann, mit einem 30 Pfund schweren Rucksack, seiner Waffe und Munition, legte 500 Meilen zu den Crows zurück, gab ihnen Informationen und machte sich anschließend auf den Weg zu weiteren Stämmen“, schrieb Brackenridge. Der Weg, den Colter damals zurücklegte, beschäftigt die Historiker weiter. Führte sie den Trapper durch das heutige Cody, die Hügelkette Absaroka oder den Teton-Pass?

Einig sind sich die Forscher dagegen über Colters Rolle bei der Erkundung des amerikanischen Westens. Der Trapper aus Virginia, der es schon mit Jeffersons ehemaligen Privatsekretär Meriwether Lewis und William Clark an den Pazifik geschafft hatte, gilt als erster Amerikaner europäischer Herkunft, der im Winter 1807/1808 den Fuß in den heutigen Yellowstone Nationalpark setzte. Bei der Rückkehr nach Fort Raymond beschrieb er die Region an Wyomings Grenze zu Montana und Idaho als geheimnisvolles Areal mit „kochendem Schlamm“, „Wasserfontänen“ und „Dampf aus der Erde“.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Gut 60 Jahre später, am 1. März 1872, erklärte der Kongress das Gebiet mit den von Colter beschriebenen Geysiren und heißen Quellen zu Yellowstone, dem ersten Nationalpark der Vereinigten Staaten. Der „öffentliche Park oder Vergnügungspark zum Wohle und zur Freude der Menschen“, wie es damals in der Gründungsurkunde hieß, zieht jedes Jahr etwa vier Millionen Besucher an. Neben geothermischen Besonderheiten wie der weltweit größten Zahl aktiver Geysire, Seen, Bergketten und ausufernde Flächen, die an Mondlandschaften erinnern, ist Yellowstone bekannt für Bisonherden, Wapitis und Grizzlys. Der Grand Loop führt Besucher an einer Strecke von fast 230 Kilometern vorbei an Old Faithful, einem düsenförmigen Geysir, Yellowstones Grand Canyon und Mammoth Hot Springs, Sinterterrassen mit bis zu 70 Grad heißem Wasser.

Aus Anlass des 150. Jahrestages erinnerte der Parkaufseher Cameron Sholly jetzt auch an die wenig rühmlichen Anfänge in Yellowstone. Um den Nationalpark ungefährlich für Besucher zu machen, hatte das Innenministerium als Aufsichtsbehörde des etwa 9000 Quadratkilometer großen Gebiets systematisch Raubtiere, unter ihnen Bären und Wölfe, zum Abschuss freigegeben. „Wir griffen in das Ökosystem ein und brachten es damit aus dem Gleichgewicht“, sagte Sholly.

Zu den dunkleren Kapiteln gehört auch der Umgang mit Indianern: Nach mehr als 11.000 Jahren, in denen Stämme wie Shoshonen, Kiowa und Blackfeet in Yellowstones Wäldern und Bergen gejagt hatten, waren sie nach der Gründung des Nationalparks aus der Region verdrängt und mit Hilfe von Soldaten an der Rückkehr gehindert worden. Besuchern erzählte man, Yellowstone sei nie von Indigenen bewohnt worden. Sie hätten die „brennenden Berge“ wegen der Geysire gemieden.

Mehr zum Thema 1/

Seit einigen Monaten arbeitet die Parkverwaltung nun mit Vertretern verschiedener Stämme zusammen, um in einem „Tribal Heritage Center“ die Geschichte der Indianer in Yellowstone zu erzählen. Aus Anlass des 150. Jahrestages ist für August zudem ein Lager aus Tipis geplant, in dem Besucher sich mit Indianern austauschen können. „Wir versuchen künftig, in Yellowstone auch die Geschichte der verschiedenen Stämme zu zeigen“, sagte Sholly. „Und das kann niemand besser als sie.“