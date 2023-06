Für Bier und Führerschein ist Kairan Quazi noch zu jung, eine Stelle bei dem Raumfahrtunternehmen SpaceX darf der 14-Jährige aber schon antreten. Nach seinem Studienabschluss im Fach Informatik an der Santa Clara University (SCU) zieht der hochbegabte Kalifornier mit bangladeschischen Wurzeln in einigen Wochen in den Nachbarstaat Washington.

Dort wird er bei Starlink, dem von SpaceX betriebenen Satellitennetzwerk, arbeiten. SpaceX wurde im Juni 2002 von Elon Musk gegründet. Musk ist noch heute Haupteigentümer und Geschäftsführer des Raumfahrtunternehmens.

Wie Kairan bei Instagram wissen ließ, habe er das Angebot des Unternehmens angenommen, da es ihn im Gegensatz zu vielen anderen nicht auf sein Alter reduziert habe.

Der Kalifornier aus Pleasanton war schon als Kleinkind durch Sprachvermögen und Neugier aufgefallen. Die dritte Klasse brach er ab, um sich im Alter von neun Jahren an einem College einzuschreiben. Zwei Jahre später wechselte Kairan an die Santa Clara University, an der er am Samstag mit einem Bachelor-Abschluss verabschiedet wird.