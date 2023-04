Jahrelang haben Boomer den Kopf über die Jugend von heute geschüttelt, die „nur noch am Handy hängt“. Dabei ertappt man auch sie immer häufiger dabei, wie sie sich auf Whatsapp Emojis hin- und herschicken. Das Smartphone wurde nach dem Erwerb sogleich mit einem passenden Kostüm ausgestattet – der zuklappbaren Handyhülle. Nur blöd, dass die einem beim Telefonieren ständig aufs Gesicht klappt. Die steigende Smartphone-Nutzung unter Boomern bringt überhaupt Probleme mit sich. Anders als die Generation Z haben sie nie gelernt, gleichzeitig zu gehen und aufs Handy zu schauen. So muss man in der Einkaufsstraße ständig um in der Bewegung eingefrorene Boomer herumnavigieren.