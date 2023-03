Seit drei Jahren schon wohnen der Herzog und die Herzogin von Sussex in Los Angeles. Nun müssen sie ihr Haus auf dem Gelände von Schloss Windsor freigeben – was die beiden empören soll.

Ein Rauswurf ist es nicht. Denn Harry und Meghan sind schon vor drei Jahren freiwillig aus Frogmore Cottage gezogen. König Charles III. zieht nur die Konsequenzen aus all dem, was seine Familie in der vergangenen Zeit so schwer belastet hat. Statt Harry soll nämlich Prinz Andrew in das gar nicht so kleine Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor ziehen. Der jüngere Bruder von Charles, der wegen seiner Nähe zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Eppstein in Ungnade gefallen ist, bewohnt die Royal Lodge, eine herrschaftlichen Residenz mit 30 Zimmern, in der die Königinmutter bis zu ihrem Tod im Jahr 2002 lebte. Andrew zahlt als Miete gerade einmal 250 Pfund (etwa 280 Euro) im Monat, was der König als inakzeptabel ansieht.

Der Zweitgeborene von Elisabeth II. indes soll sich weigern auszuziehen. Und das Herzogspaar in Los Angeles, das nach Freiheit und Unabhängigkeit in der Neuen Welt strebt, soll ebenfalls beleidigt und verletzt sein, dass ihnen nunmehr ihr festes Heim im Vereinigten Königreich als Anlaufstelle genommen wird. Schließlich hatte ihnen die Königin Frogmore Cottage zur Hochzeit „geschenkt“, was allerdings nur als Wohnrecht zu verstehen ist. Sie mussten dafür natürlich auch Miete zahlen.

Haus wurde 2019 für drei Millionen Euro renoviert

Das Haus mit fünf Schlafzimmern, in dem schon der indische Sekretär Abdul Karim und letzte Vertraute von Königin Victoria einst wohnte, wurde eigens für Meghan und Harry 2019 für knapp drei Millionen Euro renoviert. Als sie im März 2020 dann der Familie den Rücken kehrten und nicht mehr fürs Königshaus arbeiten wollten, mussten sie das Geld zurückbezahlen. Ihre Miete beträgt angeblich zwischen 240.000 und bis zu 400.000 Euro im Jahr, den Vertrag hatte Harry zuletzt im Mai 2022 verlängert, um weiterhin der Königin dienen zu können, wie es damals hieß. Zwischenzeitlich aber war das Cottage untervermietet, an Harrys Cousine Prinzessin Eugenie, die Tochter von Prinz Andrew, und ihren Mann Jack Brooksbank, die allerdings seit einem Jahr in Portugal leben.

Die Entscheidung, dass Meghan und Harry aus Frogmore Cottage ausziehen müssen, und zwar spätestens nach der Krönung von Charles III. am 6. Mai, soll der König kurz nach Erscheinen der Biographie „Reserve“ seines Sohns im Januar getroffen haben. Die Entscheidung, schreiben britische Medien, sei endgültig, selbst wenn Andrew nicht einziehen sollte. Der wiederum könnte von seinem Bruder Charles dazu gezwungen werden, indem der König ihm seine jährlichen Zulagen kürzt oder sogar streicht. Auch Meghan und Harry haben kaum eine Chance, sich dem Wunsch seines Vaters zu widersetzen. Insofern ist es zwar kein Rauswurf, es kommt aber fast schon einer Verbannung aus dem Vereinigten Königreich gleich.