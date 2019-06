Willie Tanner in „Alf“-Sitcom : Schauspieler Max Wright ist tot

Ende der 80er-Jahre verkörperte er Familienvater Willie Tanner in der amerikanischen Comedy-Serie „Alf“: Nun ist Max Wright im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Der amerikanische Schauspieler Max Wright ist im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Das berichten mehrere amerikanische Medien übereinstimmend. Sie berufen sich dabei auf Informationen von Angehörigen des Darstellers, der in den Vereinigten Staaten und auch in Deutschland vor allem wegen seiner Rolle als Familienvater Willie Tanner in der Comedy-Serie „Alf“ berühmt gewesen ist. Wright hatte seit mehreren Jahren an Lypmhdrüsen- und Hautkrebs gelitten.

Die Sitcom „Alf“ war in den Jahren von 1986 bis 1990 in vielen Ländern erfolgreich. Sie drehte sich um den Außerirdischen Alf, der nach dem Absturz seines Raumschiffes auf der Erde bei Familie Tanner einzog und deren Leben auf chaotische Weise auf den Kopf stellte. Willie-Tanner-Darsteller Wright selbst war kein großer Freund der Serie. Wie das Online-Portal „TMZ“ berichtet, habe Wright, der sich mehr als Theaterschauspieler gesehen habe, es kaum erwarten können, bis die Serie wieder eingestellt werde.

Nach dem Ende von „Alf“ sorgte Wright zudem mit Alkohol- und Drogenexzessen für Schlagzeilen. Unter anderem wurde er zweimal wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Bereits im Jahr 2017 war Wrights Ehefrau Linda an Brustkrebs gestorben.