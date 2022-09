Auftritt von William und Harry : Vielleicht war es ein Neuanfang

Mehr als zwei Jahre waren die vier nicht mehr zusammen aufgetreten. Als sie am Samstagabend gemeinsam die Einfahrt von Schloss Windsor hinabkamen, erwartete auch keiner, angesichts des Todes der Königin, dass sie strahlten. Doch was in ihnen vorging, wie sie zueinander stehen, bleibt weiter Spekulation.

Die Kameras jedenfalls blieben vor allem auf den Thronfolger William und seine Frau Catherine gerichtet, die nun Prinzessin von Wales ist. Was Camilla nie sein durfte – der künftigen Königin und Frau von Prinzessin Dianas Sohn wird der Titel, der so stark mit der ersten Frau von König Charles III. verbunden war, nun zugestanden.

Angeblich ist William auch den ersten Schritt auf seinen Bruder Harry zugegangen, der wie William und Catherine mit seiner Frau Meghan derzeit auf dem Gelände von Schloss Windsor wohnt, schon seit neun Tagen. Die beiden sind aus Kalifornien nach Europa in eigener Sache gekommen und wurden vom Tod der Königin genauso überrascht wie der Rest der Welt.

Der König sprach von der Liebe für seine Söhne

Charles III. hatte seinem Zweitgeborenen schon am Freitag die Hand gereicht. Er sprach in seiner ersten Rede an die Nation von seiner Liebe für die beiden, was dem widersprach, was Meghan zuvor in einem Interview gesagt hatte: Harry habe seinen Vater verloren.

Dass Meghan immer wieder nach Harrys Hand griff, ihm den Rücken streichelte, dass Catherine sich mehr an die Kinder unter den Schaulustigen wandte, William ein wenig distanziert, fast staatstragend wirkte – jeder kann aus Mimik und Gestik lesen, was er will. Dass die Fallhöhe rein hierarchisch nun nur noch größer geworden ist, bleibt eine Tatsache, die auch Harry und Meghan werden akzeptieren lernen müssen, wenn sie sich auf Dauer gut mit der Königsfamilie stellen wollen.

Es mag ein Neuanfang gewesen sein, vielleicht entwickelt sich eine echte Freundschaft, der die Entfernung über Tausende Kilometer hinweg guttut. Doch weitere Querschüsse etwa mit pikanten Details aus dem Königshaus in den von Harry angekündigten Memoiren darf sich das kalifornische Paar nicht leisten.