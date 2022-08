Astronom William Herschel : Der Uranus war sein Schicksal

Vor 20 Jahren plante ein New ­Yorker Verlag eine Reihe mit Biographien großer Mathematiker und Naturwissenschaftler. Neben Albert Einstein, Marie Curie, Kurt Gödel oder Charles Darwin sollte auch William Herschel dabei sein, der 1781 den Planeten Uranus entdeckt hatte. Als Autor des Bandes über Herschel wollte man den Journalisten Michael Lemonick gewinnen, der mit Titelgeschichten über Urknall und Universum im Magazin „Time“ bekannt geworden war. Lemonick aber hatte Zweifel. „William Herschel hat einen Planeten entdeckt. Na und?“, antwortete er. „Das füllt mir vielleicht fünf Seiten. Worüber soll dann der Rest des Buches gehen?“

Tatsächlich aber war die Entdeckung des Uranus längst nicht die einzige wissenschaftliche Leistung Herschels, nicht einmal die wichtigste. Allerdings war sie ein Wendepunkt im Leben dieses Mannes, der am Donnerstag vor 200 Jahren in Slough westlich von London starb. Der Uranus machte aus dem Hobbysternengucker den bedeutendsten Astronomen seiner Epoche. Sogar ein Sternbild benannte man nach ihm: „Telescopium Herschelii“ (Herschels Tele­skop) nahm zwischen 1789 und der Reform des Sternbildwesens im Jahr 1922 auf vielen Himmelsatlanten einen Teil des Sternbildes Fuhrmann ein.

Von der Musik zur Astronomie

Anno 1781 allerdings war Herschel von Beruf noch Komponist und Musiker im mondänen englischen Kurort Bath. Sein Werk umfasste da bereits 24 Symphonien, Solostücke und Konzerte für Oboe, Violine, Viola oder Orgel. Alle diese Instrumente beherrschte er, angefangen hatte er mit der Oboe, die bereits sein Vater spielte, und zwar in einer Militär­kapelle der Streitkräfte des Kurfürstentums Braunschweig-Lüneburg zu Hannover, in die auch der Sohn eintrat. In Hannover nämlich war dieser 1738 als Friedrich Wilhelm Herschel geboren worden. William wurde er erst in England, wohin der Neunzehnjährige floh, nachdem seine Einheit – Militärkapellen zogen mit in die Schlacht – ge­schlagen worden war. Damals tobte gerade der Siebenjährige Krieg zwischen Frankreich und dem mit Hannover in Personalunion verbundenen Königreich England.

Wie aber kam der erfolgreiche und gut verdienende Musikus zur Astronomie? Oft liest man, alles habe mit einem musiktheoretischen Buch angefangen. Dessen Autor hatte auch eines über den Bau astronomischer Teleskope veröffentlicht, das Herschel daher auch in die Hände fiel. Doch Michael Lemonick – der seine Herschel-Biographie dann doch geschrieben hat – berichtet, Herschels Vater habe nicht nur für eine musikalische Ausbildung seiner Kinder gesorgt, sondern zumindest bei Friedrich Wilhelm und seiner zwölf Jahre jüngeren Schwester Caroline auch das Inter­esse für Mathematik und Naturwissenschaften geweckt. Zudem sei Herschel vor seiner Zeit in Bath, als er sein Geld als Instru­mentalist und Musiklehrer verdiente, oft bei Dunkelheit unterwegs gewesen und habe da den Sternhimmel bewundert, wann immer das Wetter es erlaubte.

Jedenfalls finden sich 1766 in Herschels Tagebüchern erste astronomische Notizen, und von 1773 an nahmen die Sterne in seinem Leben einen immer größeren Raum ein. Im Jahr zuvor hatte er Caroline zu sich nach Bath geholt, wo sie in den von ihrem Bruder geleiteten Konzerten als Sängerin Erfolg hatte. Doch teilte Caroline auch dessen Interesse an Astronomie. Mit ihrer Hilfe begann Herschel bald selbst bronzene Teleskopspiegel zu schleifen und damit Instrumente nach einem von Isaac Newton (1643 bis 1727) ersonnenen Prinzip zu bauen. Zu Newtons Zeiten waren solche Spiegel noch nicht in ausreichender Güte zu fertigen. Doch die Technik war nun weiter, was den Erfolg der Herschel-Geschwister ermöglichte.