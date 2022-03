Eklat bei den Academy Awards : Will Smith weigerte sich nach Ohrfeige die Oscars zu verlassen

Will Smith hat bei den Oscars nicht nur zugeschlagen, sondern sich nach der Ohrfeige gegen Chris Rock auch geweigert, die Preisverleihung zu verlassen. Wie die Academy of Motion Picture Arts & Sciences (AMPAS) nach einer Krisensitzung am Mittwoch bekanntgab, hatte sie Smith nach dem Angriff auf Rock in der Nacht zu Montag aufgefordert, seinen Platz in einer der ersten Reihen vor der Bühne des Dolby Theatres zu räumen. Der Dreiundfünfzigjährige lehnte aber ab. Etwa 30 Minuten nach dem „Slap“ gegen Rock, der den kahl rasierten Kopf von Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith mit Demi Moores geschorenen Schädel in dem Soldatenfilm „G. I. Jane“ verglichen hatte, zeichnete die Academy den Schauspieler dennoch für seine Rolle in „King Richard“ mit einem Oscar als besten Hauptdarsteller des vergangenen Jahres aus.

Die Filmakademie räumte jetzt ein, nicht angemessen auf Smiths Gewaltausbruch reagiert zu haben. „Wir möchten klarstellen, dass Herr Smith aufgefordert wurde, die Zeremonie zu verlassen und sich weigerte. Wir geben aber zu, dass wir auf andere Art mit der Situation hätten umgehen können“, teilte die Academy mit. Sie gab Smith zudem zwei Wochen Zeit, sich schriftlich zu äußern. Es sei geplant, am 18. April bei einem Treffen des Verwaltungsrates, zu dem Steven Spielberg, Whoopi Goldberg und weitere fast 50 Filmschaffende gehören, über „Disziplinarmaßnahmen wie eine Suspendierung oder einen Rauswurf aus der Academy sowie weitere Sanktionen laut Verhaltenskodex des Gremiums“ zu entscheiden.

Die Filmakademie, welche die Oscars seit mehr als 90 Jahren ausrichtet, war nach Smiths Ohrfeige heftig kritisiert worden. Viele warfen ihr vor, das Verhalten des Schauspielers, Rappers und Produzenten toleriert zu haben. Smiths Dankesrede, bei der er versuchte, seinen Gewaltausbruch mit der Sorge um seine Frau zu rechtfertigen, war unerwartet mit einem Stehapplaus honoriert worden. Der angegriffene Moderator und Komiker Rock gab bei einem Auftritt in Boston (Massachusetts) am Mittwoch das erste Statement nach dem Zwischenfall ab. Er sei immer noch dabei, „das Ganze zu verarbeiten“. Nach Smiths Ohrfeige hatte Rock das Los Angeles Police Department (LAPD) aber wissen lassen, auf eine Strafanzeige zu verzichten.