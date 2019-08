Anna-Maria Ferchichi : Wie sich Bushidos Frau mit Arafat Abou-Chaker zerstritt

Für Anna-Maria Ferchichi muss es ein unangenehmer Anruf gewesen sein: Im Februar 2018 hatte sich die Ehefrau des Rappers Bushido die Nummer ihres früheren Freundes Mesut Özil organisiert. Als sie ihn erreichte, wirkte er sehr überrascht. Immerhin hatten sich beide schon 2010 getrennt.

Und Anna-Maria, 1981 mit den Nachnamen Lewe in Delmenhorst geboren, hatte danach in einem Interview gesagt, ihr habe das Leben mit Özil nicht gefallen. Wegen der Beziehung mit dem Fußballer war sie zum Islam konvertiert, hatte sich die Haare schwarz gefärbt und sich Melek genannt. Der Fußballstar habe sich daran gestört, dass sie gern kurze Kleidung getragen habe, sagte sie der „Bild am Sonntag“. „Diese Art von Leben war nichts für mich.“ Doch auch an der Seite von Bushido, den sie 2012 heiratete, blieben ihr derartige Forderungen nicht erspart. Der Rapper arbeitete nämlich sehr eng mit dem Clanchef Arafat Abou-Chaker zusammen, dem ein fast schon islamistisches Weltbild nachgesagt wird.

Der Bruch der Geschäftspartner Abou-Chaker und Bushido war der Grund für Ferchichis Anruf bei Özil Anfang 2018. Sie sei die treibende Kraft dahinter gewesen, erzählte sie ihrem früheren Freund. Jahrelang habe sie Druck auf ihren Mann ausgeübt, ihn deswegen einmal sogar verlassen. Der Fußballer schien da noch nicht ganz zu verstehen, was er damit zu tun hatte.

Ferchichi erklärte es ihm: Sie und ihr Mann bräuchten jemanden, der ihnen einen Kredit besorge. In ihrer Villa auf einem Grundstück in Kleinmachnow, das sich Bushido 2011 zusammen mit dem Clanchef gekauft hatte, könnten sie wegen des Streits nicht mehr wohnen. Auch das restliche Immobilien- und Musikgeschäft der langjährigen Partner müsse erst einmal entwirrt werden. Sogar ihre Kreditkarte sei gekündigt worden, sagte Ferchichi. Özil reagierte verhalten. Er müsse erst einmal mit seinen Leuten und mit seiner Freundin sprechen. Immerhin sei Ferchichi ja seine Ex. Am Ende verabschiedeten sich beide freundschaftlich, Özil kündigte an, über alles nachzudenken.

Die Mitschrift dieses abgehörten Telefonats ist Teil von Ermittlungsakten der Berliner Polizei gegen Arafat Abou-Chaker, die dieser Zeitung vorliegen. Aus ihnen geht deutlich hervor, was für eine wichtige Rolle Anna-Maria Ferchichi einerseits und das Frauenbild des muslimischen Patriarchen andererseits bei der Trennung spielten.

Bereits im September 2018 sagte Bushido in einem Interview mit dem „Stern“: „Anna-Maria hat den letzten Ausschlag dafür gegeben, dass ich die Trennung endlich durchgezogen habe“. Sie selbst sagte über das Frauenbild von Abou-Chaker damals: „Die Frau ist dafür da, Kinder zu bekommen, den Haushalt zu führen, dem Mann zu gehorchen, sich unterzuordnen. Die Frauen haben keine Ausbildung, bleiben meist zu Hause.“ Nach der Hochzeit mit Bushido habe Arafat diese Maßstäbe auch an sie angelegt und sie als „Nutte“ beschimpft, wenn ihr T-Shirt beim Sitzen am Rücken ein Stück hochgerutscht sei. „Unmöglich“ habe sie gefunden, dass Abou-Chaker durchgesetzt habe, dass Männer und Frauen bei der Beerdigung von Bushidos Mutter 2013 getrennt zum Grab gehen mussten. „Ich hatte die Mutter meines Mannes bis zum Schluss gepflegt, und jetzt durfte ich nicht zusammen mit meinem Mann an ihrem Grab stehen. Stattdessen standen da irgendwelche Rocker und halb Neukölln“, sagte sie im Interview.

1,8 Millionen Euro für die Trennung

Laut den Abschriften der Aussagen von Ferchichi und Bushido in dem Ermittlungsverfahren war es ein Streit um einen Gartenzaun, der das Fass im Herbst 2017 zum Überlaufen brachte. Zu dem Konflikt kam es demnach auf dem Grundstück in Kleinmachnow. Als sie sich mit einem Handwerker hätten treffen wollen, sei Abou-Chaker dazugekommen und mit Anna-Maria Ferchichi wegen des Zaunverlaufs aneinandergeraten. Am Ende sollen sich beide angeschrien und der Clanchef Bushido schließlich vorgeworfen haben, seine Frau nicht unter Kontrolle zu haben. Wenig später soll Bushido mit anderen Rappern des Labels „ersguterjunge“, das er gemeinsam mit Abou-Chaker leitete, erstmals über eine Trennung gesprochen haben.