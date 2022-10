Alltagspsychologie : Wieso Ärger im Alltag auch positiv sein kann

Es ist morgens, 8 Uhr. Sie sind auf dem Weg zur Arbeit. Die Ferien sind vorbei, und Sie mussten die Kinder noch zur Schule bringen. Jetzt sind Sie spät dran, weil Sie wegen einer neuen Baustelle noch eine Umleitung fahren mussten. Jede Ampel zeigt Rot. Dabei findet gleich ein wichtiges Meeting statt, in dem Sie den Vorgesetzten Ihr Projekt vorstellen sollen, in das Sie seit Monaten all Ihr Herzblut investieren. Selbst wenn jetzt alle Straßen frei wären, Sie würden es nicht mehr rechtzeitig in die Firma schaffen. Ihr Puls steigt. Ihr Handy klingelt – die Kollegin ist dran: „Die Chefs wollen nicht warten, die Präsentation muss verschoben werden.“ Spätestens jetzt sind Sie hellwach. Ihr Herz pocht, der ganze Körper kribbelt und steht unter Spannung.

Katharina Ganz Redakteurin Folgen Ich folge

Sie ärgern sich. Sie ärgern sich über Ihre Kinder, die beim Anziehen herumgetrödelt haben. Sie ärgern sich über die Baustelle, die Sie wertvolle Zeit gekostet hat. Und Sie ärgern sich über die Kollegin, die die Vorgesetzten nicht hinhalten konnte. Und natürlich ärgern Sie sich auch über sich selbst – Sie hätten früher aufstehen und die Kinder zum Bus schicken können.

Das ist eine Situation, die so oder so ähnlich jedem passieren kann. Der Ärger steckt im Alltag. Weswegen man sich ärgert, scheint oft klar: Daran sind meist die anderen schuld. Die Baustellen, die Kollegen, die Kinder. Aber warum man sich ärgert und wozu das gut ist, macht sich wohl kaum jemand bewusst. „Emotionen haben immer nützliche Funktionen. Dazu zählt auch Ärger, obwohl man ihn eher mit negativen Dingen assoziiert. Also mit allem, was sich nicht gut anfühlt“, sagt Ana Nanette Tibubos. Sie ist Diplom-Psychologin und hat an der Goethe-Universität zum Thema „Die positiven Aspekte des Ärgererlebens aus differential-psychologischer Perspektive“ geforscht und promoviert.

Warum man sich über Kleinigkeiten ärgert

„Die wichtigste Funktion von Ärger ist es, unsere Aufmerksamkeit auf eine Situation zu lenken, die wir als relevant und vermeintlich bedrohlich empfinden“, erklärt Tibubos. Die Ursachen für Ärgerempfinden seien gut erforscht. Bei den meisten Menschen ist dies die subjektive Wahrnehmung von Ungerechtigkeit, wenn sie also das Gefühl haben, sie werden ungerecht behandelt oder sind unberechtigter Weise in eine unangenehme Situation gebracht worden. Das kann passieren, wenn jemandem etwas vorgeworfen wird, für das er nicht verantwortlich ist.

Nicht immer kommt der Ärger so geballt wie im Beispiel zu Beginn. Oft sind es vermeintliche Kleinigkeiten, über die wir uns ärgern. Etwa, wenn jemand mit seinem Rucksack den Platz in der Bahn belegt, auf den wir uns gerne setzen würden. „Ärger entsteht immer dann, wenn man etwas machen möchte und daran gehindert wird“, sagt Tibubos. Wissenschaftlich ausgedrückt: Eine Handlungsblockierung zur Erreichung eines Zielzustands. Man will im Homeoffice arbeiten, aber das Internet fällt ständig aus. Man will ein freundschaftliches Verhältnis zum Kollegen aufbauen, aber der verhält sich unhöflich. Je nachdem, für wie relevant man den Zielzustand bewertet, desto stärker ist der Ärger, wenn man daran gehindert wird. Wird der Ärger zu stark, kann er sogar in Wut ausarten.

Was bei Ärger im Körper passiert

Emotionen sind ein ganzes Körpergefühl, sie beeinflussen neben physischen Vorgängen im Körper auch Gedanken und Verhaltensweisen. Was in der Psyche erfolgt, beschreibt die kognitiv-transaktionale Stresstheorie des Psychologen Richard Lazarus. Demnach bewerten wir Situationen nach primären und sekundären Gesichtspunkten. Primär bewerten wir, ob wir uns in einer relevanten oder irrelevanten Situation befinden. Sekundär schätzen wir ein, ob die Situation bedrohlich ist und ob wir die geeigneten Ressourcen haben, um sie zu bewältigen. Das löst die Kaskade von Reaktionen aus – körperlich, psychisch und in unserem Verhalten – die wiederum neue Ärgersituationen hervorrufen können. „All das nehmen wir nicht bewusst wahr, weil alles in Bruchteilen von Sekunden und simultan stattfindet“, erklärt Tibubos.

Werden wir verärgert, versetzt sich der Körper in Alarmbereitschaft. Alle Körperfunktionen werden darauf ausgerichtet, das ärgerliche Hindernis zu beseitigen. Die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin werden ausgeschüttet, woraufhin sich Herzschlag, Puls- und Atemfrequenz beschleunigen. Um die Durchblutung und Sauerstoffversorgung zu verbessern, erweitern sich Gefäße und Muskeln. Der Körper verhält sich wie in einer Gefahrensituationen. Alles muss schnell gehen, also wird auch nicht lange über Vor- und Nachteile von Reaktionen nachgedacht. Das klare Denken wird blockiert, und so kann es passieren, dass man dem Chef im Affekt eine ärgerliche E-Mail schreibt, die Kollegin als „blöde Kuh“ bezeichnet oder den Laptop aus dem Fenster wirft, weil er sich schon wieder aufgehängt hat.

Aber was soll daran positiv sein? „Positive Aspekte des Ärgers bedeuten nicht, dass man sich freut, sondern dass eine positive Aktivierung stattfindet“, erklärt die Psychologin. In einer vorgetäuschten Laborsituation hat Tibubos gemeinsam ihrem Forschungsteam rund einhundert Menschen in steigender Intensität verärgert und dabei ihre körperlichen und mentalen Zustände gemessen. „Wir konnten Ärgeraspekte auf allen Ebenen nachweisen. Ein Hauptbefund meiner Forschung ist, dass verärgerte Menschen wacher und aufmerksamer werden. Sie fühlen sich auch körperlich aktiver.“ Ärger wirkt also anregend. Wird man sich dessen bewusst, kann man die Energie in etwas Positives umwandeln.

Gedanken von körperlichen Vorgängen lösen

„Es ist nicht einfach, aber wenn man es schafft, die körperlichen Prozesse von den Gedanken zu lösen, kann man Ärger konstruktiv nutzen“, sagt Tibubos. In der psychotherapeutischen Arbeit nennt man das kognitive Umstrukturierung: Die Vorgänge des Ärgererlebens sollen dabei bewusst wahrgenommen werden. Dann wird analysiert, an welcher Stelle es möglich ist, die Kontrolle über die Situation zu gewinnen, um aus einem möglichen Teufelskreis negativer Emotionen auszusteigen. Im Job könnte das bedeuten, dass man innehält und die entstandene Energie für eine andere Aufgabe nutzt. Wenn das nicht funktioniert, könnte man eine Pause einlegen und Sport machen, da man ohnehin schon körperlich aktiviert ist. Beim Arbeiten im Homeoffice bietet es sich an, in der Pause etwas im Haushalt zu erledigen. Auch, wer sich im Alltag ab und zu über sich selbst ärgert, kann diese Energie mit etwas Übung für sich nutzen.

„Beim Ärger über sich selbst attackiert man sich selbst“, erklärt Tibubos. Das zeigt sich an den inneren Monologen, die wohl viele kennen: Ach, warum hast du das wieder gemacht! „Statt mit sich zu schimpfen, könnte man sich sagen: ‚Jetzt nutze ich dieses Körpergefühl, gehe eine Runde laufen und tue so auch etwas Gutes für meine Gesundheit‘“, schlägt die Psychologin vor. Selbstreflektiert zu sein, ist per se keine schlechte Eigenschaft. Gibt man sich aber zu häufig selbst die Schuld an unangenehmen Situationen, lässt das auf eine eher schlechte mentale Gesundheit, ein geringes Selbstwertgefühl oder depressive Verstimmungen schließen.

Wie man am besten mit Ärger umgeht

Was dagegen helfen kann, ist zunächst die Einsicht, dass man dazu tendiert, die Schuld immer bei sich selbst zu suchen. Im nächsten Schritt kann man überprüfen: Stimmt das auch? Alleine ist das schwierig. Besser ist es, wenn man das mit einer vertrauten Person bespricht, um eine korrigierende Außensicht zu erhalten. Das kann helfen, in ähnlichen Situationen in Zukunft anders zu reagieren oder in einem ersten Schritt künftige Reaktionen anders wahrzunehmen.

Ganz grundsätzlich gilt: Wiederholt Ärger im Alltag zu empfinden, ist nicht zuträglich für Körper und Geist. Ärger wird dann schädlich für uns, wenn wir ihn nicht kontrollieren können, und er dauerhaft wiederkehrt. Ärgert man sich vielleicht gelegentlich über freche Bemerkungen eines Kollegen, kann man sich nach kurzer Zeit wieder beruhigen. Kommt das aber mehrmals am Tag oder mehrmals die Woche vor, wird es schwieriger. Ein dauerhafter Stresszustand kann entstehen. „Und da muss man aufpassen. Denn damit werden auch Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht“, sagt Tibubos. Der erhöhte Blutdruck lässt beispielsweise das Risiko für Herzinfarkte steigen. Ärger schlägt aber auch auf den Magen und kann dort Schleimhautentzündungen und Geschwüre verursachen. Muskelverspannungen, vor allem im Kiefer-, Nacken- und Rückenbereich, sind ebenfalls typisch für einen dauerhaften Stresszustand.

Ärger als Motivationsbooster

Hält Ärger nur kurzfristig an und lässt sich regulieren, ist er an sich nicht schädlich. Ein guter Umgang mit Ärger hängt mit Selbstakzeptanz und dem Verständnis der Situation zusammen. „Negative Emotionen kommen und gehen, man kann sie nicht vermeiden, und das sollte man auch nicht. Wichtig ist, dass man sich nicht davon fesseln lässt und die Kontrolle nicht verliert“, hält die Psychologin fest.

Ärger aktiviert also und bietet die Chance, etwas über uns selbst zu lernen. Wir ärgern uns, weil etwas schief läuft, das wir wichtig finden. Mit diesem Wissen, können wir uns besser reflektieren und beim nächsten Mal vielleicht selbst beobachten, die Emotion besser kontrollieren und gelassener reagieren. Im besten Fall können wir den Ärger als Motivationsbooster für andere Tätigkeiten nutzen.