Play it again, Chris

Mein erstes Konzert : Play it again, Chris

Es war der 3. März 1983. Wir hatten auf mit Samt bezogenen Stühlen im ersten Rang Platz genommen und blickten auf eine leere Bühne. Es war die übliche Un­ruhe vor einem Konzert, die Leute setzten sich, standen wieder auf, blickten erwartungsvoll im Konzertsaal umher. Ich war 16 Jahre alt, trug Hosen in Karottenform, eine Dauerwelle, Sweatshirt und war ziemlich aufgeregt. Der erste Konzertbesuch ist so etwas wie der erste Kuss: Man vergisst ihn nicht. Bei mir war es Chris de Burgh, Alte Oper Frankfurt.

Anke Schipp Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

1983, das war das Jahr, in dem der Stern die gefälschten Hitler-Tagebücher präsentierte, die Friedensbewegung gegen den Nato-Doppelbeschluss demonstrierte und Nena ihren Hit „99 Luftballons“ veröffentlichte. In Amerika gab es die ersten Yuppies, aber an meiner Schule trug man noch Bundeswehr-Parka und Palästinensertücher.

Ich war an jenem Abend im März mit meinen Freundinnen aus der Provinz angereist. Wir waren Chris-de-Burgh-Fans, wenn auch keine exzessiven, vielleicht weil der irische Pop-Poet, wie man ihn damals nannte, nicht so recht zum Posterboy taugte, auch wenn die Bravo regelmäßig über ihn berichtete. Wir schwärmten nicht wegen seines Aussehens für ihn, eher wegen der Gefühle, die er transportierte. Seine Melodien untermalten mein beschauliches Teenager-Leben auf dem Land. Ich hatte sie im Kopf, wenn ich mit dem Hund übers Feld lief oder zu Hause mit meinen Freundinnen aromatisierten Vanilletee trank. Seine Welt war heil, seine Melodien freundlich, seine Melancholie gerade noch so, dass man nicht in Schwermut verfiel. Wenn ich auf meinem scheppernden Kassettendeck Lieder wie „Don’t Pay the Ferryman“ hörte, hatte ich die Stereotypen Irlands vor Augen: saftige Wiesen, romantische Burgen und zerklüftete Küsten.

Wiederbegegnung in Fulda

Knapp vier Jahrzehnte später hetze ich durch die Fußgängerzone von Fulda. Ich bin auf dem Weg zu meinem Idol von damals, leicht verspätet, Oberleitungsschaden auf der ICE-Strecke. Vieles hat sich seit damals verändert, denke ich, während ich dem blauen Punkt auf Google Maps folge, um den Museumshof zu finden, wo das Interview und am Abend ein Konzert mit Chris de Burgh stattfinden sollen. Ich bin leicht nervös. Werde ich melancholisch nach 38 Jahren? Werde ich mich langweilen? Werde ich ihn doof finden?

An den Moment, als er damals in der Alten Oper auf die Bühne kam, erinnere ich mich nur dunkel. Er war vom Rang aus gesehen ziemlich weit weg, aber er wird mich sicher beeindruckt haben, schon allein weil ich damals leicht zu beeindrucken war. Ich kannte alle Lieder, vermutlich sang ich sie mit. Trotzdem blieben meine Freundinnen und ich, das weiß ich noch, wie festgenagelt auf unseren Stühlen sitzen und applaudierten brav am Ende jeden Stücks. Chris de Burgh und Ekstase, das schloss sich irgendwie aus.

Zum Interview in Fulda komme ich gerade rechtzeitig. Der Soundcheck ist beendet, und Chris de Burgh sitzt in einem kleinen Zelt hinter der Bühne an einem Biertisch, bereit zum Interview. Er steht auf, um mich zu begrüßen, und kurz frage ich mich, ob er damals auch schon so klein war: 1,68 Meter laut Wikipedia, 1,65 Meter laut Bravo. Auf der Bühne wirkte er größer, aber das ist kein Kunststück, auf der Bühne wirken alle Musiker groß, überlebensgroß. Phänotypisch gesehen hat er sich weniger verändert als ich. De Burgh war damals 34 Jahre alt, jetzt ist er 72, aber wirkt in seiner dunkelblauen Daunenjacke, die er auch später beim Konzert tragen wird, immer noch jungenhaft. Seine buschigen Augenbrauen sind mit grauen Fäden durchzogen, die Frisur mit dem fransigen, etwas zu kurzen Pony ist in den vergangenen vier Jahrzehnten etwas schütterer geworden.