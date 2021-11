Neue Wege für Eltern : Wie wir in Zukunft Kinder kriegen

In Kinderbuch-Erzählungen kann man mit etwas zeitlicher Verzögerung oft sehen, was Gesellschaften so umtreibt, wie sie sich verändern, welche Werte für sie eine Rolle spielen, wie sie sich das Zusammenleben vorstellen.

Jetzt gibt es immer mehr Bücher für die Jüngsten, in denen nicht mehr die traditionelle Familie im Mittelpunkt steht. Mama, Papa und zwei Kinder, das waren einmal die Protagonisten. Immer häufiger werden Geschichten mit zwei Papas oder Mamas oder nur einem Elternteil erzählt. Für die, die jetzt noch auf kleinen Füßen durch die Welt laufen, werden diese Familienmodelle nichts Neues oder gar Fremdes mehr sein.

Die Handlung in den Aufklärungsbüchern der Kinder- und Jugendliteratur ist hingegen meist noch klassisch: Mann und Frau, zwei, die sich lieb haben, wünschen sich ein Kind. Blättert man weiter, kommt ein wachsender Bauch, ein Krankenhausbesuch und zum Schluss das Baby im Arm von Mama und Papa.

Eizelle und Samenzelle, das bleibt

Am Ende bleibt: Es braucht Frau und Mann, Eizelle und Samenzelle, damit ein neues Leben entsteht. Das ist ein Naturgesetz. Der Weg, auf dem Eizelle und Samenzelle erst zueinander und dann in die Gebärmutter finden, ändert sich allerdings gerade erheblich.

Die moderne Reproduktionsmedizin hat das Kinderkriegen vollkommen verändert und damit den Umgang mit einem der Urbedürfnisse der Menschen: sich fortzupflanzen. Ein Kind zu bekommen, das scheint heute nicht allein das Ergebnis von mehreren glücklichen Fügungen zu sein, sondern nach Wunsch optimierbar, für jeden, jederzeit.

Die Single-Kollegin, das schwule Paar, die Frau über 40

Die Einstiegskriterien Alter, Geschlecht und Partnerschaft verlieren dabei an Bedeutung: Da ist die Single-Kollegin, die eines Tages verkündet, sie werde Mutter – ohne dass es einen festen Partner dazu gibt. Das schwule Paar aus der Nachbarschaft, das auf einmal einen Kinderwagen vor sich herschiebt. Die Instagram-Bekanntschaft, die ein Foto von sich mit Babybauch postet und mit dem Hashtag „PregnantWith42“ versieht.

Noch nie gab es so viele Möglichkeiten, den eigenen Kinderwunsch in die Tat umzusetzen. Noch nie wurde auch so viel darüber gesprochen, im Freundeskreis, in den sozialen Netzwerken, in Magazinen und Zeitungen. Aber ist es deshalb einfacher geworden?

Da ist nämlich auch die Freundin, die längst ohne Online­anleitung Windel-Torten falten kann, weil so viele in ihrer Runde Eltern werden – und die selbst seit Jahren in der Kinderwunschbehandlung steckt. Die hofft und leidet. Und leidet und hofft. Oder dieser Kumpel, der mit den Kindern der Freunde so toll Fußball spielt und nur in stillen Momenten sagt: „Bei uns klappt es nicht.“

Promis, auf frohe Botschaften abonniert, sorgen für ein verzerrtes Bild der Realität. Zu dem Zeitpunkt, an dem Naomi Campbell die Geburt ihrer Tochter verkündete, war sie 51 Jahre alt. Leihmutterschaft, Adoption, Eizellspende – bleibt ihr Geheimnis. Das Supermodel postete im Mai ein einziges Foto auf Instagram. Ein Paar Füßchen, darüber der Saum eines bunten Kleides. Ihr Kommentar: „Ein wunderschöner kleiner Segen hat mich als seine Mutter auserwählt.“

Leihmutterschaft auch bei uns?

In den Neunzigern, als Frauen in Deutschland im Durchschnitt im Alter von 28, 29 Jahren Mütter wurden, machten Schauspielerinnen von sich reden, die das mit über 40 geschafft hatten. Meryl Streep war 41, Christie Brinkley 44, Susan Sarandon 45. Der Trend seit den Zehnerjahren, wenn man ihn so nennen will, ist die Leihmutterschaft – Sarah Jessica Parker, Kim Kardashian. In Deutschland ist Leihmutterschaft verboten. Das hindert die Ersten aber nicht daran, große Geldsummen auszugeben, um sich den Wunsch im Ausland zu erfüllen – und das wirft Fragen auf: Welche Rolle spielt dabei die austragende Frau? Und wie wird sich das Kind damit später fühlen?