N ach der Verleihung tragen die Männer des Dorfes die Piloten auf ihren Schultern durch den Ort. Die meisten von ihnen sind Teil des örtlichen Sportclubs, des SC Volkartshain. 1952 als Tischtennisverein gegründet, hat er ge­rade auch eine Fußballmannschaft angemeldet. Doch der Platz, auf dem diese spielt, ist ein abschüssiger Acker direkt am Waldrand. Ein richtiger Fußballplatz muss her. Mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde und etwas Hartnäckigkeit, mit der er die amerikanische Armee an das nur knapp verhinderte Unglück erinnert, erreicht Kempel schließlich sein Ziel. Die Amerikaner rücken mit schweren Baumaschinen an und planieren ei­nen Teil des Ackers am Waldrand zu einer mehr oder weniger geraden Ebene. Der SC Volkartshain ist nun nicht mehr die Bauerntruppe, die auf einem Acker spielt, sondern ein Verein mit ordent­lichem Fußballplatz. Als Reminiszenz an den Absturz wird der Ball zum Anstoß des Einweihungsspiels aus einem Kleinflugzeug abgeworfen.



Als Gerhard Zimmermann jung ist, kann er von seinem Elternhaus aus die Bauarbeiten an dem Fußballplatz etwa ei­nen Kilometer Luftlinie entfernt se­hen. Heute ist Zimmermann 70 Jahre alt und blickt auf eine lange Zeit im Verein zurück. Über die Jahre nimmt er alle möglichen Positionen im Verein ein, ist Jugendtrainer, Nachwuchsleiter, Cheftrainer, 2. Vorsitzender beim SC Volkartshain, der inzwischen zum KSC Volkartshain/Völzberg geworden ist. Das „K“ steht für Kultur und ist durch die Tanzgruppe aus dem benachbarten Völzberg Teil des Vereins geworden. Doch jeder, der in Volkartshain vom Verein spricht, lässt „Völzberg“ weg. Eigentlich lassen sie auch „Volkartshain“ weg. „KSC“ reicht.