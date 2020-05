Müll to go

Einfach daneben geworfen : Müll to go

Mit einem Schraubendreher öffnet Nouredine Azzimani die Klappe am Boden eines randvollen Mülleimers an der Frankfurter Hauptwache. In die schwarze Tüte, die er darunter hält, fallen leere Coffee-to-go-Becher, Tüten von Fastfood-Ketten und Boxen für Essen zum Mitnehmen. Routine für den Straßenreiniger der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES), er macht den Job schon seit fünf Jahren. Doch so viel Müll wie in den vergangenen vier Wochen hat er bisher nur bei Straßenfesten erlebt.

Julia Anton Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Seit die ersten Beschränkungen Mitte April gelockert wurden und wieder mehr Menschen in der Innenstadt unterwegs sind, habe sich die Müllmenge im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten verdoppelt, schätzt der Straßenreiniger, während er den Müll auf die Ladefläche seines Wagens kippt. Er gehört mit drei weiteren Kollegen an diesem Nachmittag zur Spätschicht, die für die Sauberkeit zwischen der Konstablerwache und dem Frankfurter Opernplatz verantwortlich ist. Normalerweise sind hier bis zu 14.000 Passanten pro Stunde unterwegs, corona-bedingt sind es zurzeit deutlich weniger – der Müll ist trotzdem mehr geworden. Insgesamt hätten zwei von drei Betriebsstätten eine Verdopplung des Volumens gemeldet, sagt FES-Sprecher Stefan Röttele. Die Straßenreiniger müssten den Müll häufiger abladen, die Müllpressen doppelt so oft fahren.

Weil die Restaurants geschlossen waren und etliche es noch immer sind, bestellen viel mehr Menschen als sonst Gerichte zum Mitnehmen – sei es, weil sie daheim selbst nicht kochen wollen, oder weil sie ihr Lieblingslokal in der Krise unterstützen möchten. Verzehrt wird das Essen dann oft in benachbarten Parks und auf Plätzen – zu Hause verbringt man ja genug Zeit. Und dort bringen die Verpackungen die öffentlichen Mülleimer zum Überlaufen.

Drum herum, oben drauf – nur im Eimer landet der Müll nicht

Die Berliner Straßenreinigung berichtet von einem derart „massiven Anstieg“ von Verpackungsmüll, dass an den vergangenen beiden Wochenenden kurzfristig zusätzliche Intensivreinigungen durchgeführt wurden. In München musste das Baureferat ebenfalls Sonderreinigungen veranlassen. Auch in Frankfurt behilft man sich mit einer Sonderschicht, die am Wochenende aufräumt. Kostenpunkt für vier Wochen: 60.000 Euro. An Brennpunkten wie dem Frankfurter Opernplatz wurden zudem zwei leuchtend grüne „Müllgaragen“ für je 4000 Euro aufgestellt. „Das Geld fehlt dann an anderer Stelle“, sagt Claudia Gabriel von der Stabsstelle Sauberes Frankfurt.

Trotzdem landet immer noch jede Menge To-go-Müll sonst wo, nur nicht in den Eimern. An Azzimanis nächster Station hat jemand seine Fastfood-Tüte und seinen Becher einfach auf den Eimer gestellt. Azzimani knüllt die Tüte zusammen und drückt sie in den Eimer, sie hat bequem Platz. An einem windigeren Tag wäre sie wohl davongeweht worden, dann hätten die Straßenreiniger sie bei ihrer anschließenden Runde mit den Pickern aufsammeln müssen. Am schlimmsten seien Pizzakartons, da ist sich Azzimani mit seinen Kollegen einig: „Die passen nämlich nirgends rein.“

Den voluminösen Verpackungsmüll zerkleinern die wenigsten. Auch suchen sie keinen anderen Mülleimer auf, wenn der nächstgelegene voll ist. Manche lassen ihren Müll sogar an Ort und Stelle stehen – selbst wenn alle paar Meter ein Eimer zu finden ist. „Viel wird einfach unreflektiert entsorgt“, sagt FES-Sprecher Stefan Röttele. Sogar benutzte Mundschutzmasken und Gummihandschuhe würden neben die Eimer geworfen. „Das größte Problem ist die Bequemlichkeit“, sagt Claudia Gabriel.

Nachhaltige Lösungen haben es in der Krise schwer

Zur Verschmutzung des öffentlichen Raums und der Mehrarbeit für die Straßenreiniger kommt die Belastung für das Klima. In Sachen Nachhaltigkeit fürchtet Gabriel, nach der Corona-Krise wieder bei null anfangen zu müssen. „Eben haben wir noch über Fridays for Future und Mikroplastik diskutiert, jetzt wird Plastik konsumiert, als gäbe es kein Morgen.“

Gefragt sei vor allem der Konsument: So könne man beispielsweise mit dem Gastronomen über möglichst umweltfreundliche Verpackungen sprechen. „Nach Möglichkeit sollte man den Müll mit nach Hause nehmen und dort in die entsprechende Tonne werfen, damit er recycelt werden kann“, so Gabriel. Oder zumindest zum Restaurant zurückbringen. Für Coffee-to-go hätten viele Städte zudem ein Mehrweg-Pfandsystem eingeführt, in Frankfurt ist es der „Mainbecher“. Sorgen müsse man sich bei der Verwendung nicht machen, versichert Gastronom Ulrich Siebert, der den Becher in seiner Tagesbar „Landfest“ auf der Frankfurter Zeil anbietet: In modernen Industriespülmaschinen würden sie ausreichend erhitzt. Tatsächlich hätten sich zuletzt mehr Kunden zum ersten Mal einen der wiederverwendbaren Becher aushändigen lassen: „Die Zunahme von Einwegprodukten in den vergangenen Wochen hat sie zum Nachdenken gebracht.“

Mehr zum Thema 1/

Doch vor allem die Fastfood-Ketten, deren Verpackungen sich besonders häufig in und um den Mülleimern ausmachen lassen, nehmen daran nicht teil, ebenso wenig Restaurants, die ihre Gäste in normalen Zeiten in ihrem Lokal bewirten. Tatsächlich war die Öffnung der Gastronomie in Hessen am vergangenen Freitag eine leichte Entlastung für die Straßenreiniger: Der Müll sei etwas weniger geworden, sagt Azzimani nach der dritten Leerungsrunde. Doch dem Wochenendansturm und den Demonstrationen sind die Gaststätten mit den Auflagen oft nicht gewachsen – und die Mülleimer quellen wieder über.