Als Kind war sich Lars Wilke montags und donnerstags schon beim Aufstehen ziemlich sicher, was es mittags zu essen geben würde: Pommes. An den beiden Tagen ging er nach der Schule zu seinem Vater. Wenn der keine Lust hatte zu kochen, schleppte er seinen Sohn regelmäßig zu einem Imbiss in der Kleinstadt im Münsterland, wo sie wohnten. Wilke, der heute 45 Jahre alt ist und in Berlin lebt, erinnert sich, dass danach die Playmobilkiste und der Computer auf ihn warteten. Außerdem hatte der Vater einen Kabelanschluss. „Bei Papa durfte ich vieles, was es bei Mama nicht gab.“ Der Sohn spürte früh, dass er sich allein beschäftigen sollte.

Um Punkt 19 Uhr machte er sich wieder auf den Weg zur Mutter. Der Papa brachte sich mehr als eine Art Sidekick in die Erziehung ein. „Im Prinzip war er nur für acht Stunden in der Woche Vater“, meint Wilke. Am besten klappte das, wenn sein Papa Ausflüge mit ihm unternahm: den Sohn mitnahm auf die Kirmes, zum Fußball oder in den Heidepark Soltau. „Ich habe mit ihm viel Spaß gehabt.“ Mühsame Aufgaben wie Schularbeiten, Tischmanieren oder Aufklärungsgespräche überließ er lieber seiner Ex-Frau.