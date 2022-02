Krieg in der Ukraine : „Der Glauben ist tot, wenn man nichts unternimmt!“

Seit dem Angriffskrieg in ihrer Heimat bangen Ukrainer in Deutschland um das Schicksal ihrer Landsleute. Sie hatten gehofft, dass es nicht soweit kommt.

Demonstration gegen Russlands Ukraine- Krieg am 24.02.2022 vor der Bundeskanzleramt in Berlin. Bild: Andreas Pein

Seit fünf Uhr morgens klingelt das Telefon von Priester Petro Bokanov ohne Unterlass. Er kümmert sich in der ukrainischen orthodoxen Kirchengemeinde des Kyiver Patriarchats um Hochzeiten, Taufen, Beichten. Seit Donnerstag muss er besondere Seelsorge leisten. „Die Stimmung ist schrecklich. Alle zwei Minuten läutet das Handy. Die Menschen weinen, sie sind besorgt um ihre Verwandten, weil die Grenzen zu sind und es keine Luftverbindungen mehr gibt. Die Ukraine ist eingekesselt, von allen Seiten greifen die Russen an.“

Caroline O. Jebens Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

Viele Gebiete in der Ukraine werden seit Donnerstagmorgen von Russland attackiert. Man wolle keine Städte angreifen, so das russische Verteidigungsministerium, sondern ziele nur auf militärische Infrastruktur. Das gibt den Ukrainern aber wenig Anlass zur Beruhigung. „Alle waren darauf vorbereitet, seit acht Jahren dauert dieser Konflikt schließlich an. Es war klar, dass es irgendwann passiert, aber wir haben gehofft, dass es doch noch ausbleiben würde. Jetzt ist es so. Es ist ein Krieg.“ Für Priester Bokanov ist klar: Die Ukraine, wie es sie tags zuvor noch gab, wird es nicht mehr geben.

Eine offene Wunde

Diejenigen, die ihn anrufen, sind nicht immer gläubige Landsleute, sondern Ukrainer, die in Frankfurt leben und ihn und die Kirche kennen. Die Kirche ist eine Anlaufstelle für sie, aber Bokanov hofft darauf, dass es von anderer Stelle Trost geben wird: „Das Konsulat arbeitet auf Hochtouren, es gibt heiße Drähte, an die man sich wenden kann. Das Problem ist: Diejenigen, die vor Ort sind, wissen auch nicht mehr.“ Welchen Beistand er denjenigen, die ihn anrufen, geben kann? „Wir versuchen, eine humanitäre Hilfe einzurichten. Ich kann sie zwar trösten, aber das reicht nicht, man muss konkrete Hilfe schaffen. Der Glauben ist tot, wenn man nichts unternimmt!“

Der Betreiber eines ukrainischen Restaurants in Frankfurt ist zurückhaltend. „Ich weiß so viel wie Sie. Noch ist alles unklar. Es gibt nur Angst, nicht mehr und nicht weniger.“ Er selbst hat keine Verwandten mehr in der Ukraine, er ist vor mehr als 30 Jahren nach Deutschland ausgewandert. Über die Jahre hat er den Kontakt verloren, außerdem seien viele Bekannte inzwischen gestorben. Heute stehe er nur noch mit wenigen in Kontakt. Was er sich für sein Heimatland erhofft in dieser Lage? „Dass dieser Krieg endlich zu Ende geht, dass es Frieden für die Ukraine gibt. Der Krieg geht ja schon seit acht Jahren. Nur, weil es jetzt diesen richtigen Angriff gibt, ist die Situation wieder aktuell geworden. Aber das ist ein Krieg ohne Ende.” Warum seiner Meinung nach der Krieg jetzt erst als solcher benannt wird? „Das ist eine Frage globaler Politik, davon verstehen andere mehr als ich. Die Ukraine ist aber kein Subjekt, sie ist ein Objekt in diesem Krieg.” Mehr könne er auch nicht dazu sagen.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

„Ich fühle mich seit heute Morgen wie in zwei Hälften gerissen”, sagt Katharina Martin-Virolaine. Sie ist Autorin und lebt in Eppingen, Baden-Württemberg. Geboren und aufgewachsen ist sie in Russland, ihre Vorfahren kommen aus der Ukraine. Dem Land fühlt sie sich sehr verbunden, sie ist mit der ukrainischen Sprache und Kultur großgeworden, vor der Corona-Pandemie war sie oft dort. „Der Konflikt war für mich immer wie eine offene Wunde. Die Politik konnte ich nicht gutheißen und habe versucht, mich in diesen Dingen zurückzuhalten.” Vielleicht auch, um sie auszublenden, wie sie sagt.

Seit heute morgen könne sie das nicht mehr. „Seit fünf Uhr bin ich ständig am Handy, schaue mir an, was meine Freunde in der Ukraine hochladen.“ Der heutige Tag mache ihr Angst. Was genau? „Dass der Hass in beide Richtungen ausschlägt. Meine Verwandten in Russland sind entsetzt von dem, was passiert.“ Dass Russland nun mit Putin gleichgesetzt werde, findet sie schrecklich. „Politiker haben schon immer Kriege angezettelt. Was aber, wenn der Konflikt bei­gelegt werden kann? Der Hass zwischen den Menschen bleibt bestehen.”

Mehr zum Thema 1/

Was sie sich wünscht? „Das, was ich mir schon seit 2014 wünsche: nämlich d­ass sich Russen und Ukrainer nicht mehr als Feinde sehen. Dass sich die Einwohner beider Länder nicht von der Politik an­stecken lassen. Und ich hoffe, dass Leute differenzieren – Russen als Nazis zu bezeichnen, tut weh.“ Die Fünfunddreißigjährige ist zwar froh, zumindest über das Internet verfolgen zu können, wie es ihren ukrainischen Freunden geht. Andererseits zeigen ihr die Videos von dort eigentlich nur, welche Ohnmacht die Ungewissheit auslöst. „Ich will mir gar nicht ausmalen, welche Überlegungen sie anstellen müssen. Diese Ungewissheit ist wie ein Alptraum.“ Man könne nur hoffend warten, dass es bald vorbei ist.