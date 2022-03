Krieg in der Ukraine : Gehen und bleiben, wollen und müssen

Wir kämpfen Rücken an Rücken

Ich versuchte, Wege aus Kiew zu finden, weil ich merkte, dass es noch schlimmer werden könnte. Leider war es das richtige Gefühl. Die Stadt, sie wird komplett in Schutt und Asche gelegt. Ich bin so wütend auf diese verrückten russischen Terroristen, dass sie meine schöne Stadt ruiniert haben! Zwei Versuche, zum Bahnhof zu gelangen, waren nicht erfolgreich. Aber am Freitag hatte ich Glück, und einer meiner Freunde holte mich mit seinem Auto ab. Wir fuhren in die Westukraine. Es war eine lange Reise. Aber als wir ankamen, war es ruhig und schien sicher zu sein. Jetzt bin ich hier, in Lwiw (Lemberg). Ich möchte in der Ukraine bleiben. Es bricht mir das Herz, aber vielleicht muss ich bald gehen. Meine Mutter sagt, sie würde sich besser und ruhiger fühlen, wenn ich gehe.

Die ganze Arbeit, die ich jetzt mache, um den Ukrainern zu helfen, ist vollständig online. Ich bin Künstlerin und arbeite in der Musikindustrie. Vielleicht wäre es also klüger, von einem sicheren Ort aus zu arbeiten und nicht von einem relativ sicheren. Wenn Kiew von Bombenangriffen und Besetzern befreit ist, werde ich zurückkehren, um die Stadt wieder aufzubauen. Ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass sie wieder erstrahlt. Ich möchte wieder Kultur entwickeln und Musik machen, Schulter an Schulter, mit meinen Freunden.

Aber im Moment kämpfen wir Rücken an Rücken. Auch wenn uns Hunderte und Tausende von Kilometern trennen. Ich bin in diesen Tagen sehr beschäftigt, ebenso wie alle anderen, die mithelfen. Mit unseren Freunden arbeiten wir daran, unsere Soldaten mit der nötigen Munition zu versorgen. Viele Menschen helfen den Flüchtlingen. Sie stellen Lebensmittel her. Sie liefern Medikamente und humanitäre Hilfe. Kämpfen im Informationsraum. Ich werde immer dankbar sein für die Hilfe aller, die daran beteiligt sind! Den Menschen aus der ganzen Welt und den Ukrainern im Besonderen. Jede kleine Aktion rettet Leben.

Margareta, 22 Jahre alt

Ich fühle nur noch Hass

Meine Mutter lebt in Melitopol. Die Stadt wurde besetzt. Die Menschen wehren sich gegen die Okkupation. Die russischen Soldaten haben sogar angefangen, auf zwei Zivilisten zu schießen. Ich mache mir Sorgen um meine Mutter. Ich bin immer noch in Kiew. Ich fühle nur noch Hass. Einfach Hass. Ich habe die Rakete gesehen. Tagsüber bin ich dann aufgestanden und bin dann zum Angriffsort gelaufen: ein Haus ohne Fassade. Komplett zerstört. Russische Soldaten habe ich bislang noch nicht gesehen. Auf der linken Seite habe ich keinen gesehen. Manchmal sehe ich unsere Streitkräfte. Anfangs wollte ich weglaufen. In den ersten Tagen.

Ich werde prinzipiell hier bleiben. Ich bin Ingenieur und habe Angst, in den Krieg zu ziehen. Aber moralisch bin ich bereit zu kämpfen. Gerade suche ich selbstorganisierte Truppenverbände, die Molotowcocktails mischen und Verteidigungsanlagen bauen. Ich bin wirklich entschlossen, meinen Beitrag in diesen Krieg, in diesen Sieg zu stecken. Ich werde hier bleiben und bis zum Ende kämpfen.

Nikita, 25 Jahre alt

Meine Zukunft plane ich trotzdem

Selbst die schlimmsten Nachrichten jucken mich nicht mehr. Das beschämt mich. Ich fühle mich müde. Ich möchte schlafen, aber ich verfolge über Telegram, Twitter und Instagram minütlich die Nachrichten. Freunde in Kiew schreiben mir von den Attacken auf unsere Heimatstadt. Nach der Flucht aus Kiew befinde ich mich jetzt bei meiner Oma in der Nähe von Winnyzja. Die Stadt ist von der Größe her ein bisschen wie Chemnitz. Ich achte auf jedes Geräusch, mein Körper reagiert mit Herzrasen, vor allem am ersten Tag, als ich Wasser vom Brunnen holte, hatte ich Angst, beobachtet zu werden.