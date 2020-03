Chancengleichheit : Wie Talentscouts junge Schüler beim Weg ins Studium unterstützen

Dennis Grasmik war 14 Jahre alt, als er zum ersten Mal ein Saxophon in den Händen hielt. Mit seiner Mutter besuchte er den Tag der offenen Tür einer Musikschule in Essen, versuchte sich an verschiedenen Instrumenten und entschied sich schließlich für das goldglänzende Blasinstrument. Bald spielte Grasmik auf den Weihnachtskonzerten seiner Schule, und später wurde er fester Teil eines sinfonischen Blasorchesters, mit dem er heute, sechs Jahre später, immer noch auftritt.

Seine Leidenschaft für die Musik zum Beruf zu machen, das lag für ihn schon vor dem Abitur nahe. Doch der junge Mann mit russischen Wurzeln hatte da große Zweifel. Er wusste nicht, an wen er sich zur Beratung wenden könnte, geschweige denn, wie man sich an einer Universität einschreibt. Als er 17 Jahre alt war, wurde ihm Jacek Czarnota als Mentor zur Seite gestellt. Er arbeitet für das Programm NRW-Talentscouting, das sich für Chancengleichheit einsetzt. Denn noch immer hängt der Bildungserfolg in Deutschland stark von der sozialen Herkunft ab: Nach dem Nationalen Bildungsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2018 beginnen 79 von 100 Kindern aus Akademikerfamilien ein Studium. Von 100 Arbeiterkindern sind es lediglich 24.

Auf Vorschlag seines Lehrers wurde Dennis Grasmik von dem Talentscoutingprogramm gefördert und bekam in Jacek Czarnota einen Mentor, der ihn über die Schulzeiten hinaus in allen Lebenslagen beriet. Auch wenn Grasmiks Familie ihn bei all seinen Vorhaben unterstützte, kannte er damals noch nicht die Vielfalt der Möglichkeiten, die sich ihm bot: „In einer Akademikerfamilie findet man leichter Einstieg, weil die Eltern den Aufbau eines Studiums kennen und weil sie wissen, wie man sich darüber informieren kann“, sagt der Zwanzigjährige. „Für Leute aus Nichtakademikerfamilien ist das eine größere Hürde.“ Rund 20 000 junge Menschen in Nordrhein-Westfalen wurden und werden durch das Programm gefördert. „Manchmal trauen sich die Jugendlichen das Studium gar nicht zu. Wir versuchen daher, ihr Vertrauen in die eigenen Stärken zu aktivieren“, sagt Jacek Czarnota.

„Die Lehrer sind unsere Augen und Ohren“

Durch Beratungsgespräche des Talentförderprogramms kamen die Dinge für Dennis Grasmik nach und nach ins Rollen. Er erfuhr von Studienangeboten sowie finanziellen Hilfen wie Bafög und Stipendien. „Viele Schüler wissen gar nicht, was ein Studium kostet“, sagt Grasmiks Mentor Czarnota. „Ihre Schätzungen liegen da manchmal bei mehreren tausend Euro im Monat.“ Fehleinschätzungen wie diese blieben dann nicht folgenlos. „Manche Optionen werden von den Schülern gar nicht in Betracht gezogen, weil sie denken, dass sie sich das nicht leisten können – dabei hätten sie von ihren schulischen Leistungen her beste Voraussetzungen.“

Ergänzt wird das Programm von Aktionen wie den „Shadowing Days“, während denen Schüler Studenten in die Universität begleiten. „Wer gut informiert ist, wird sein Studium auch eher erfolgreich abschließen“, sagt Czarnota. Ihm und den anderen Scouts gehe es allerdings nicht darum, Schüler zu einer akademischen Laufbahn zu zwingen. „Wir beraten ergebnisoffen“, sagt er. „Ob es nun ein Studium, ein freiwilliges soziales Jahr oder eine Ausbildung sein soll – wir sind keine Headhunter für Hochschulen.“

Rund 70 Talentscouts arbeiten für das NRW-Talentscouting, an insgesamt 370 Schulen und 17 Hochschulen. Wegen der vielen Schulen, die an einer Teilnahme interessiert sind, werden als „Brennpunktschulen“ bezeichnete Lehrstätten in sozial schwächeren Gegenden bevorzugt. „Die Postleitzahl sollte nicht über den Bildungsweg eines Menschen entscheiden“, sagt Czarnota. Die Talentsucher arbeiten eng mit den Lehrkräften zusammen. „Die Lehrer sind unsere Augen und Ohren“, sagt Czarnota. Bis auf die Voraussetzung, dass die Schüler die Oberstufe besuchen müssen, gebe es keine Anforderungen, das Programm schließe niemanden aus. Auf Grasmik fiel die Wahl nicht ausschließlich wegen seiner Schulnoten, sondern vielmehr wegen seines Engagements. „Natürlich wählen wir Schüler aus, die auch Leistungsträger sind“, sagt Czarnota. Doch Grasmik spielt nicht nur im sinfonischen Blasorchester und auf Weihnachtskonzerten, er tritt mit seinem Saxophon auch ehrenamtlich im Altersheim auf. „Das sind genau die Jugendlichen, auf die wir ein Auge werfen“, so Czarnota.

Fachkräfte von morgen fördern

Heute studiert Dennis Grasmik im dritten Semester an der Universität Duisburg-Essen und an der Folkwang Universität der Künste die Fächer Musik und Englisch auf Lehramt. Zum Saxophon sind mittlerweile E-Bass, Klavier und Gesang dazugekommen, außerdem will der Student bald Klarinetten-Unterricht nehmen. Schon vor Abschluss seines Studiums arbeitete er zudem als Saxophon-Lehrer an einem Gymnasium. Begleitet wird er weiterhin von Jacek Czarnota – bis er im Berufsleben angekommen ist. Denn auch während des Studiums tauchen immer wieder Fragen auf: Wohnungssuche, Auslandssemester, Praktika. „Das sind teilweise Dinge, die für manche banal erscheinen. Aber für die Jugendlichen sind das oft große Hürden“, sagt Czarnota. „Und manchmal sind wir eben auch Lebensberater.“

Jacek Czarnota arbeitet seit vier Jahren als Scout. Er wollte schon immer mit Jugendlichen arbeiten, der Erfolg der Schüler ist dem Sozialwissenschaftler ein persönliches Anliegen. Denn auch er kam einst als Jugendlicher mit seinen Eltern aus Polen nach Deutschland. „Ich kann mich an diese Zeit noch gut erinnern“, sagt Czarnota. „Ich kenne die Ängste und Sorgen und weiß, wie wichtig diese Begleitung und Beratung sind.“ Er hält eine Ausweitung des Programms auf ganz Deutschland für sinnvoll. „Wir dürfen diese Talente nicht unentdeckt lassen“, sagt er. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei das auch volkswirtschaftlich ineffizient. „Das sind die Fachkräfte von morgen“, sagt Czarnota. „Und die fallen eben nicht einfach vom Himmel.“