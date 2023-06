Im Alter von 85 Jahren eröffnete Silvio Berlusconi im September 2022 seinen Tiktok-Kanal. Vier Monate später berichtete er an gleicher Stelle erkennbar stolz von den mehr als fünf Millionen Likes, die er eingeheimst habe. Berlusconi war immer ein Medienpionier. Mit seiner Videoansprache vom 26. Januar 1994 an das italienische Volk mit den berühmten Eingangsworten „Italien ist das Land, das ich liebe“ schrieb er Zeit- und Mediengeschichte und startete damit seine beispiellos erfolgreiche politische Laufbahn. Dass der am Montag mit 86 Jahren verstorbene, bis zuletzt rastlose Unternehmer und viermalige Ministerpräsident aber auch „traditionelle“ Beziehungen zu Medienschaffenden pflegte, hat das Mailänder Blatt „Corriere della Sera“ in einer anekdotenreichen Darstellung in Erinnerung gerufen.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Der notorische Nachtmensch Berlusconi, der mit wenigen Stunden Schlaf auskam, rief eines Morgens um 3 Uhr die Nachrichtenagentur Ansa an, um dem einsamen Nachtredakteur „eine Meldung durchzugeben“. Der glaubte zuerst an einen Scherz, als sich am anderen Ende Leitung „Silvio Berlusconi“ meldete und antwortete: „Und hier ist Napoleon.“ Schließlich nahm er die durchdiktierte Nachricht Berlusconis doch auf, mit Überschrift und Untertitel und allem.

Ein anderes Mal traf Berlusconi gegen ein Uhr nachts einen vom Dauerregen durchnässten Reporter der Zeitung „Libero“ vor dem Eingang zum Palazzo Grazioli, seiner Residenz im Herzen Roms an, lud ihn nach oben ein und gewährte ihm spontan ein einstündiges Exklusivinterview. Schließlich forderte Berlusconi, so ist zu erfahren, den Reporter des „Corriere della Sera“, der sich vom Pulk der Reporter vor dem Eingang zur Villa Berlusconis in Como entfernt hatte, am seitlichen Zaun entlanggeschlichen und dort von den Carabinieri gestellt worden war, kurzerhand auf, über den Zaun zu ihm herüberzusteigen. Dabei durchbohrte eine Stahlspitze des Zauns den Fuß des Reporters, wofür der Kletterjournalist von Berlusconi auf der Terrasse seiner Villa mit einem Champagnerfrühstück und einem Exklusivinterview „entschädigt“ wurde.