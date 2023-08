Aktualisiert am

So wappnet sich Deutschlands heißeste Großstadt gegen die Hitze

Hitzeaktionsplan : So wappnet sich Deutschlands heißeste Großstadt gegen die Hitze

Wasserspiel in der Parkanlage am Friedrichsplatz Bild: Laila Sieber

Seit 2021 gibt es in Mannheim einen Hitzeaktionsplan. Die Stadt pflanzt Bäume, installiert Trinkwasserbrunnen und baut Flächen nach dem „Schwammstadt“-Prinzip. Was heißt das – und was soll es bringen?