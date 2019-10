Solidarität für Meghan Markle : „Wir stehen an Ihrer Seite“

Mehr als 70 britische Parlamentarierinnen aus allen Parteien haben sich solidarisch mit Meghan Markle erklärt. In einem offenen Brief drücken sie der Herzogin von Sussex ihr Mitgefühl für den „oft geschmacklosen und irreführenden Charakter der Geschichten“ aus, „die in einigen unserer überregionalen Zeitungen über Sie und Ihre Familie gedruckt worden sind“.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. F.A.Z.

Die Unterzeichnerinnen der von der Labour-Abgeordneten Holly Lynch koordinierten Initiative verurteilten nicht nur den Eingriff in die Privatsphäre von Prinz Harrys amerikanischer Ehefrau. Noch beunruhigender seien „überholte, koloniale Untertöne“ in einigen Berichten. Als weibliche Parlamentsmitglieder, so heißt es, „stehen wir an Ihrer Seite, indem wir sagen, dass dies nicht unangefochten bleiben kann“.

Den Anstoß dafür gab eine viel beachtete Fernsehdokumentation über die Afrika-Reise von Prinz Harry und seiner Frau mit ihrem fünf Monate alten Sohn Archie. Darin sprechen die beiden über den Druck, dem sie sich durch die Medienaufmerksamkeit ausgesetzt sehen. Meghan Markle ist darin sichtbar den Tränen nahe, als sie Moderator Tom Bradby offenbart, wie schwierig es für sie sei, die neue Rolle der Mutter und Ehefrau im Rampenlicht zu erfüllen. Jede Frau sei anfällig, besonders in der Schwangerschaft. Die Umstände hätten diese Herausforderungen erschwert.

„Man muss gedeihen, man muss sich glücklich fühlen.“

In dem emotionalen Film, dessen englischen Titel „Harry & Meghan: An African Journey“ das deutsche Fernsehen in „Harry, Meghan und die Presse“ umbenannte, zögert Meghan Markle lange und betreten, als Bradby sie fragt, wie das vergangene Jahr für sie gewesen sei. „Schwer“, antwortet sie schließlich. Britische Freunde hätten sie gewarnt, dass die Boulevardzeitungen ihr Leben zerstören würden. Als naive Amerikanerin habe sie ihnen nicht glauben können. Sie erzählt, dass sie „H“ – so nennt sie Harry – schon seit längerem sage, es reiche nicht, eine Sache einfach durchzustehen. Das sei nicht der Sinn des Lebens: „Man muss gedeihen, man muss sich glücklich fühlen.“

Die Parlamentarierinnen versicherten Meghan Markle, alle zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um zu bewirken, dass die Presse ihr Recht auf Privatsphäre akzeptiere, Respekt zeige und in ihrer Berichterstattung bei der Wahrheit bleibe. Als Frauen, die auf ganz andere Weise als die Herzogin im öffentlichen Leben stünden, hätten sie ebenfalls ihre Erfahrungen gemacht mit Häme und Einschüchterungen, „die oft als Mittel eingesetzt werden, um Frauen im Dienst der Öffentlichkeit an ihrer wichtigen Arbeit zu hindern“.

Am selben Tag, an dem Holly Lynch den Brief auf Twitter veröffentlichte, gab die Abgeordnete Heidi Allen bekannt, dass sie wegen zunehmender Gehässigkeit nicht mehr für das Parlament kandidieren werde. Allen hatte im Februar für Schlagzeilen gesorgt, als sie aus Protest gegen die Brexit-Politik der Regierung aus der konservativen Partei austrat. Nun offenbarte sie, kürzlich in einer Zuschrift des Mordes an ihrem Kind beschuldigt worden zu sein, nachdem sie im vergangenen Jahr im Unterhaus über ihre „unglaublich schwierige Entscheidung“ gesprochen hatte, ihre Schwangerschaft abzubrechen.

Mehr zum Thema 1/

Sie erklärte, sie sei erschöpft von den Eingriffen in ihre Privatsphäre, von weitverbreiteter Bosheit und Einschüchterung. Man werde jeden Tag in Mails und den sozialen Medien angegriffen und auf der Straße angebrüllt. Niemand sollte das an seinem Arbeitsplatz ertragen müssen, sagte Allen. Sie gehört nicht zu den 72 Unterzeichnerinnen des Solidaritätsschreibens an Meghan Markle.

Die schwangere Labour-Abgeordnete und Abtreibungsbefürworterin Stella Creasy, die kürzlich Gegenstand einer brutalen Kampagne gegen den Schwangerschaftsabbruch war, ist jedoch bei der Initiative dabei.