Das Match des Jahrhunderts : Kalter Krieg am Schachbrett

Mit einem Anruf von Boris ­Spasski bei Chef-Schieds­richter Lothar Schmid ging vor 50 Jahren in Reykjavík das meistbeachtete Schachmatch der Ge­schichte zu Ende. Um 12.50 Uhr teilte der russische Titelverteidiger mit, er werde die am Vortag unter­brochene 21. Partie nicht mehr fortsetzen, und gab sich geschlagen. Dass er Weltmeister war, hörte Bobby Fischer von dem Fotografen Harry Benson. Erst dann erreichte ihn Schmid. Während Fischer in der Austragungshalle Lau­gar­dölshöll das Formular der letzten Partie unterzeichnete, ging Spasski spazieren.

Ihr Zweikampf hatte die Welt in Atem gehalten, bevor er überhaupt begonnen hatte. Weil er um mehr als 125 000 Dollar spielen wollte, schwänzte Fischer die Er­öffnungsfeier. Henry Kissinger, der Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten, flehte ihn am Telefon an, nach Island zu reisen. Erst als der britische Investor Jim Slater das Preisgeld ver­doppelt hatte, stieg Fischer ins Flugzeug.

Im Jahr zuvor hatte er gegen große ­Gegner 20 Partien in Folge gewonnen und die Kandidatenkämpfe dominiert. Weil er seinen Zeitgenossen so überlegen gewesen sei wie keiner vor oder nach ihm, könne man Fischer als größten Spieler der Ge­schichte ansehen, sagt der heutige Weltmeister Magnus Carlsen. Dass es der Amerikaner überhaupt mit den Sowjets aufnehmen konnte, die seit dem Krieg das Spiel dominierten, verdankte er deren Schachpublikationen, für deren Studium er eigens etwas Russisch gelernt hatte.

Eine Partie in Reykjavík

Damals rissen sich mehr als 20 Städte darum, die Stätte von Fischers Weltmeisterkrönung zu werden. Es gab auch höher dotierte Bewerbungen als Reykjavík. Is­lands Hauptstadt kam zum Zug, weil sie Spasskis erste Wahl und außerdem bereit war, sich die Ausrichtung mit Fischers Fa­vorit Belgrad zu teilen. Nach Belgrads Rückzug und monatelangem Hin und Her drohte der Weltschachbund dem Amerikaner mit Disqualifikation, sollte er Reykjavíks Angebot länger verweigern. Viel, viel später sollte es sich als Glücksfall für ihn herausstellen. Als Fischer 2004 in Japan in Auslieferungshaft saß, bot ihm Island Asyl an. Statt in einer amerikanischen Gefängniszelle durfte er die letzten Jahre seines Lebens auf der Insel verbringen.

Auf halbem Weg zwischen Washington und Moskau ist Reykjavík 1972 zum Schauplatz eines Kalten Kriegs am Schachbrett hochstilisiert worden. Dabei war Spasski kein Kommunist und Fischer schwerlich ein Vorzeigeamerikaner. Während die Isländer mehrheitlich dem Gen­tleman aus Leningrad die Daumen drückten, stürzten sich die Medien begierig auf die Mätzchen des Herausforderers. Fischer verweigerte die Stühle der Ausrichter und ließ eigene aus New York einfliegen. Die Kameras standen ihm zu nah. Um möglichst wenig fotografiert zu werden, kam er zu den Partien absichtlich zu spät. Zur zweiten Partie trat er, weil er seine Forderungen nicht erfüllt sah, erst gar nicht an und verlor kampflos. Die dritte Partie wurde in einen Kellerraum verlegt, wo es aber gleich zu einem Wortgefecht kam und Schiedsrichter Schmid den Kontrahenten zureden musste, bis sie sich ans Brett setzten. Der Schachgroßmeister und Karl-May-Verleger aus Bamberg fand noch öf­ter die richtigen Worte, um einen Abbruch zu verhindern.

Schach wurde zum Sport

„Das Match des Jahrhunderts“ war es jedenfalls aus sportlicher Sicht nicht, eher eine einseitige Angelegenheit. Trotz seines 0:2-Starts stand Fischers Sieg nach der Hälfte der Partien praktisch nicht mehr in Zweifel. Im Unterschied zu den seit 1951 rein sowjetischen Duellen, die um läppische Preisgelder stets in Moskau ausgetragen worden waren, bekam Schach auf einmal auf der ganzen Welt Beachtung. Im Westen wurde Schach zum Sport, Berufsspieler konnten davon leben. Fischer hätte einer der am besten verdienenden Sportler werden können, doch er schlug alle Angebote aus, wurde Mitglied einer Sekte, verschlang extremistische Schriften und zog sich in eine paranoide Existenz zurück, aus der er vor 30 Jahren noch einmal in die Öffentlichkeit zurückkehrte.

Vom 1. September 1992 an bestritt er im damals wegen des Balkankriegs geächteten Rest-Jugoslawien einen Schaukampf aus der Gruselkammer. Sein Gegner hieß wieder Spasski, der Schiedsrichter Schmid. Für sein Comeback bekam er 3,65 Millionen Dollar von Jezdimir Vasiljević, einem serbischen Finanzschwindler, der später verurteilt wurde. Weil Fischer Sanktionen ge­gen Rest-Jugoslawien verletzte, wurde ge­gen ihn ein Haftbefehl erlassen, den er vor laufenden Kameras zerriss. Danach tauchte er unter. In Telefoninterviews mit asiatischen Radiostationen gab er Ein­blick in sein antisemitisches Weltbild, pries die Anschläge vom 11. September 2001 und stellte klar, dass er nicht nur als „Schach­genie“, sondern auch als „allgemeines Ge­nie“ angesprochen werden wollte.

Die Schachwelt schämte sich für ihn. Dabei hat sie dem abgedrehten Amerikaner viel zu verdanken. Fischer ließ die erste digitale Schachuhr bauen und setzte damit den heute üblichen Modus durch, dass man nach jedem Zug Bedenkzeit dazubekommt. Er erfand eine Schachvariante mit aus­ge­loster Grundstellung unter Beibehaltung der Rochaden zwischen König und Turm, um die Spieler vor dem Auswendiglernen von immer mehr Eröffnungsvarianten zu be­wahren. Vor allem aber verhalf er Schach zum kommerziellen Durchbruch als Sport.