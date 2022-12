Treffen mit dem Popstar : Sarah Connor, voll stabil

Es ist vermutlich nicht das erste Interview, das Sarah Connor an einem See in Berlin gibt. 2015 war hier noch ein Reporter vom „Stern“ mit ihr verabredet, der aber dann doch zu ihr nach Hause durfte: Unwetter. So viel Wetterglück hat die F.A.Z. heute nicht, der Himmel ist von leuchtendem Blau, der See schimmert verheißungsvoll, und die Bäume in ihrem prächtigen Herbstgewand verhöhnen die Reporterinnenträume von gemütlichen Treffen in Promi-Villen. Das Wetter ist also bombastisch, und Sarah Connor lädt nicht zu sich nach Hause ein. Sie sitzt zurückgelehnt, in einem knallroten flauschigen Pullover und mit einer Zigarette in der Hand, auf der Terrasse der Fischerhütte, und unterhält sich so intensiv mit einem Journalisten, dass man nicht dazwischenplatzen mag. Schaut auf, grüßt kurz, lächelt. Ein paar Minuten später dreht sie sich um, jetzt ist die F.A.Z. dran. „Cool, dass du das bist! Ich hatte gehofft, dass noch eine Frau kommt!“

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Ursprünglich gab es mal den Plan, einen Herbstspaziergang zu machen, vielleicht die Beobachter von Management und Plattenfirma hinter sich zu lassen, unter vier Augen zu sprechen. Doch der Kaffee schmeckt gerade so gut, und Sarah Connor findet es zum Reden entspannter, noch ein bisschen sitzen zu bleiben. Sie muss noch daran denken, was sie gerade mit dem anderen Journalisten besprochen hat: Es ging darum, ob sie sich noch mal so leichtfertig trennen würde, erzählt sie. Scheidung mit 28, ist das leichtfertig? „Nicht ganz, eine Trennung mit Kindern ist nie leichtfertig. Ich habe sehr jung meine ersten beiden Kinder bekommen.“ In ihren Zwanzigern hatte sie darum öfter das Gefühl, etwas zu verpassen. Ihre Freundinnen studierten, zogen in WGs in anderen Städten. „Und ich hatte mit 25 zwei Kinder. Die schnallst du dir um, und das geht auch schon. Ich hatte sehr früh viel Verantwortung.“

Aber jede Nacht ausgehen, das ging nicht. Wieso hat sie sich dann getrennt von Marc Terenzi, mit dem sie sogar eine Reality-Serie gemacht hatte, in der sie heirateten? „Ich war viel zu jung für so ein ernstes Leben, mit einem Partner, mit dem ich nicht glücklich war.“ Sie ging, sie war ja finanziell unabhängig. „Ich möchte, dass meine Töchter lernen, dass Frauen nicht gezwungen sind, in unglücklichen Beziehungen und traditionellen Rollen zu verharren, wenn sie sich selbst versorgen können.“ Das fasst Sarah Connors Art gut zusammen: In einem Nebensatz lässt die Zweiundvierzigjährige mal eben eine scharfsinnige gesellschaftspolitische Beobachtung fallen. Um im nächsten Moment schon wieder schallend zu lachen, weil sie gefragt wird: „Sollen wir erst mal über die Musik reden?“ – „Gute Idee!“

Ihr nikolausroter Pullover passt zu ihrem neuen Album: einem Weihnachtsalbum, „Not So Silent Night“. Es sind poppige Songs geworden, englischsprachig, fröhlich. „Wenn ich an Weihnachten denke, kommt mir nicht als erstes ,Ave Maria‘ oder ‚Stille Nacht‘ in den Sinn.“ In einem Jahr der Krisen sehnte sie sich nach Leichtigkeit, Wärme, Spaß. Mit einigen Freunden, Songwritern, Produzenten, unter ihnen Nico Santos, flog Sarah Connor nach Santorini, dort schrieben und produzierten sie die 13 Songs fürs Album: „Rauchen, trinken, ein kleines bisschen maßlos sein und danach wieder ins Studio, manchmal um drei Uhr morgens und noch mal weitermachen.“