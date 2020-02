Schabbat in Offenbach : Neue Heimat auf Lebenszeit

Es ist nur ein winziger Schritt vom abgedunkelten Wohnzimmer bis in die Küche von Rivkah Gurewitz, und doch liegen Welten zwischen den beiden Räumen. Als käme man aus einem runtergekühlten Flugzeug plötzlich in die pralle Sonne, wird man von einer Wand aus schwüler Hitze erschlagen. Wasserdampf vernebelt den Raum, ständig werden die Flügeltüren des monströsen grauen Kühlschranks aufgerissen. Eine Musikanlage spielt hebräische Popmusik, Disney-Soundtracks und Auszüge aus dem Musical „Les Misérables“. Töpfe und Backofen summen ihre eigene monotone Melodie. Mittendrin steht Rivkah und dirigiert. Im Haushalt, in der Kindererziehung, in allem, was ihr zu Hause betrifft, hat sie das Sagen. Rivkah und Mendel, ihr Mann, der Rabbiner der Gemeinde Offenbach, leben jüdisch-orthodox, halten sich streng an die Thora und ihre 613 Gesetze, die ihren Glauben und Alltag regeln.

Es ist Sonntag, Jom Rischon, der erste Wochentag nach dem jüdischen Kalender. Seit Kurzem hat das unauffällige Haus in einem Offenbacher Hinterhof eine neue Eingangstür. „Wir haben eine Warnung aus Sicherheitskreisen bekommen“, sagt Mendel, daher ist der seitliche Eingang nun eine videoüberwachte Panzertür. Die zweite Tür um die Ecke mit dunkelbraunem Holz und Milchglasfenstern ist leicht zu übersehen – wären da nicht die massiven Gitterstäbe, die fest an der Tür verankert sind. „Wir leben jetzt also wie in einem Gefängnis“, sagt Mendel und lacht herzhaft.